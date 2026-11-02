Afrique: Sommet Russie-Afrique - Le colonel Randrianirina dresse un bilan positif

Le chef de l'État dresse un bilan positif de son déplacement en Russie et met en avant plusieurs perspectives de coopération avec Moscou. L'agriculture, la défense, l'enseignement supérieur, la santé et l'administration publique figurent parmi les secteurs concernés.

Des retombées positives. C'est le bilan que le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, a dressé de sa participation au Sommet Russie-Afrique, à son retour au pays, samedi.

Interrogé par la presse à sa descente d'avion, à Ivato, le président de la Refondation de la République a fait état de plusieurs avancées dans les relations bilatérales avec Moscou. Il a notamment évoqué des projets dans les domaines de l'agriculture, de la défense, de la santé, de l'enseignement supérieur et de la gouvernance minière.

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« Nous avons obtenu plusieurs résultats concrets à l'issue de ce Sommet. Tous les ministres qui m'ont accompagné ont signé des accords bilatéraux », affirme le chef de l'État. Dans le domaine de la santé, Madagascar devrait notamment bénéficier de laboratoires mobiles reposant sur l'expertise russe, selon lui. Ces équipements permettraient d'accroître les capacités de diagnostic et de rapprocher certains services de santé des populations, notamment en milieu rural. Dans le secteur agricole, les discussions portent sur une collaboration entre les ministères des deux pays, avec notamment la création d'un centre de formation.

Une coopération d'égal à égal

L'enseignement supérieur constitue également un axe important de ce rapprochement. Le chef de l'État évoque la possibilité pour davantage d'étudiants malgaches de poursuivre leur formation en Russie. L'État russe serait disposé à augmenter le nombre de boursiers malgaches. La coopération universitaire ne se limiterait toutefois pas à l'octroi de bourses. Le colonel Randrianirina souligne aussi l'importance de la reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements malgaches, qu'il présente comme un préalable à une coopération équilibrée.

« La coopération avec la Russie est d'égal à égal. La reconnaissance des diplômes malgaches en est une matérialisation, contrairement aux autres pays qui se disent développés », fait-il valoir. La gouvernance minière aurait également figuré parmi les dossiers ayant fait l'objet d'engagements à Moscou, avec pour objectif de mieux lutter contre le trafic des ressources minières de la Grande Île.

La défense et la sécurité occupent, pour leur part, une place centrale dans le rapprochement engagé avec la Russie depuis l'arrivée au pouvoir des dirigeants de la Refondation. « Nous allons renforcer encore plus la coopération militaire qui existe déjà entre nos deux pays », affirme le colonel Randrianirina.

Les échanges avec les autorités russes ont également porté sur la modernisation de l'administration publique. Lors de son passage à l'Académie présidentielle, à Moscou, le 28 octobre, le chef de l'État s'est intéressé à l'expérience russe en matière de gouvernance et de gestion administrative. Les discussions ont notamment abordé l'utilisation des technologies numériques et de l'intelligence artificielle dans le fonctionnement des institutions publiques.

À cette occasion, le président de la Refondation a exprimé la volonté des autorités d'améliorer l'efficacité de l'administration, notamment grâce à la numérisation des procédures et des services. Cette orientation est présentée comme un moyen de moderniser l'État, d'améliorer les prestations offertes aux citoyens et de lutter contre la corruption et les délits connexes.

La rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, au Kremlin, le 30 octobre, a constitué l'un des temps forts du déplacement. Les deux dirigeants ont examiné les perspectives de coopération bilatérale. Selon les informations communiquées à l'issue de l'entretien, plusieurs projets ont été étudiés. Les discussions techniques et les négociations doivent se poursuivre.

Le chef de l'État a notamment indiqué que ces échanges avaient permis de dégager plusieurs pistes de collaboration, avec l'objectif de signer une dizaine d'accords. Une enveloppe de 10 milliards de dollars, évoquée en lien avec l'Eurasie, a également été mentionnée dans le cadre d'un mécanisme destiné à soutenir les investissements, les projets sociaux et la formation professionnelle.

Sur le plan diplomatique, la participation malgache au Sommet et la satisfaction exprimée par le chef de l'État témoignent de l'intensification des relations entre Antananarivo et Moscou.

Dans une interview accordée en marge du Sommet, le colonel Randrianirina a insisté sur le caractère « d'égal à égal et pragmatique » de cette coopération, estimant que « les soutiens sont immédiatement palpables et sans les conditionnalités dont nous avons l'habitude avec d'autres partenaires ». Il a réaffirmé cette position à Ivato, samedi.