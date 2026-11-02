Madagascar: Ambositra - Un jeune homme poignardé lors d'un spectacle

Un jeune homme de 18 ans meurt poignardé lors d'un spectacle à Ambositra. L'arrestation du suspect provoque des tensions.

Un jeune homme aurait reçu un coup de couteau à la poitrine, à hauteur du coeur, lors d'une rixe survenue pendant un spectacle à Ambositra, avant-hier. Transporté d'urgence à l'hôpital, il n'a pas survécu à ses blessures. Un homme soupçonné d'être l'auteur de l'agression a été arrêté. Son placement en garde à vue a provoqué des troubles, une foule réclamant de lui faire subir une justice populaire. Les autorités locales, conduites par le préfet, sont intervenues pour ramener le calme et empêcher les débordements.

Blessure fatale

Le spectacle avait réuni de nombreuses personnes dans un espace ouvert. Une bagarre a soudainement éclaté parmi plusieurs hommes en début de soirée. « Il y a eu des bousculades dans la foule, et notre ami a reçu un coup de poing. Il a riposté. Plusieurs autres hommes sont alors arrivés. Pendant que nous retenions celui qui l'avait frappé, un autre a poignardé notre ami. Nous l'avons immédiatement transporté à l'hôpital », raconte un témoin.

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La victime, âgée de 18 ans, habitait à Tsileondrano, à Ambositra. La profonde blessure qu'elle a reçue à la poitrine lui a été fatale.

Pris à partie par la foule en colère, le suspect a subi des violences. Plusieurs policiers sont intervenus pour l'emmener et lui éviter un lynchage. Toutefois, dans la soirée, des groupes de personnes les ont suivis jusqu'au commissariat, devant lequel ils se sont massés. Les autorités ont dû intervenir pour apaiser la foule et assurer que l'enquête se poursuivrait et que l'affaire serait portée devant la justice.