Gabon: Haïti - Le Salvador passe à l'offensive contre les gangs, entre escalade militaire et espoir de libération

L'arrivée de renforts militaires salvadoriens en Haïti marque un tournant dans la lutte contre les groupes armés qui déstabilisent le pays depuis plusieurs années. Sous l'impulsion du président Nayib Bukele, connu pour sa politique de répression des gangs au Salvador, cette intervention suscite de fortes attentes au sein d'une population éprouvée par l'insécurité.

Une intervention militaire qui change la donne

L'engagement salvadorien s'est intensifié après la disparition de quatre techniciens militaires de ce pays, le 18 octobre 2026, à la suite d'une attaque contre leur véhicule dans la région de Croix-des-Bouquets, près de Port-au-Prince.

En réponse, San Salvador a dépêché d'importants renforts, portant son contingent à plus de 2 000 militaires annoncés ou déployés selon les différents rapports de presse. L'objectif officiellement avancé par le président Nayib Bukele demeure la recherche et le sauvetage de ses ressortissants disparus, dans un contexte de coopération avec les forces internationales engagées en Haïti.

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Cette mobilisation intervient alors que les groupes armés continuent d'étendre leur influence et que les forces de sécurité haïtiennes peinent à reprendre le contrôle de plusieurs territoires stratégiques.

Une prudence particulière s'impose concernant les frappes aériennes attribuées aux Salvadoriens. Le 31 octobre, le président Nayib Bukele a démenti les accusations de bombardements contre des civils, affirmant que la mission ne disposait pas de bombes et que les hélicoptères de combat n'étaient arrivés en Haïti que le 29 octobre. Ces déclarations ont été rapportées par l'agence espagnole EFE le 1er novembre 2026.

La stratégie de Bukele à l'épreuve de la réalité haïtienne

Au Salvador, la politique sécuritaire de Nayib Bukele a profondément modifié le rapport de force entre l'État et les gangs. Son approche, fondée sur des arrestations massives et une forte mobilisation des forces de sécurité, est saluée par une partie de la population, mais également critiquée par des organisations de défense des droits humains.

Son application au contexte haïtien constitue un défi autrement complexe. Les groupes armés disposent de réseaux territoriaux, de moyens financiers et de capacités de recrutement qui rendent leur démantèlement particulièrement difficile.

Même une offensive militaire réussie ne suffira pas nécessairement à rétablir durablement la paix. La lutte contre les gangs devra s'accompagner d'un renforcement de la police et de la justice, d'un contrôle des circuits financiers criminels et d'une restauration progressive des services publics.

Une population prise entre peur et espérance

Pour les habitants des quartiers les plus exposés, l'enjeu est avant tout humain. Pouvoir circuler sans craindre les enlèvements, envoyer ses enfants à l'école, travailler et accéder aux soins constituent des attentes fondamentales après des années de violences.

L'intervention internationale nourrit l'espoir d'un changement, mais elle suscite également des inquiétudes concernant les risques d'escalade, les victimes civiles et le respect des droits humains.

La réussite de cette mission devra donc être évaluée à l'aune de résultats concrets : réduction des violences, protection des populations, réouverture des axes de circulation et retour progressif de l'autorité publique.