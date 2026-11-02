Afrique: Coopération Gabon / ONU - Le Comité Technique conjoint fait le point à l'aube de la dernière année du Plan-cadre 2023-2027

Le Comité technique conjoint du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable du Gabon 2023-2027 s'est réuni ce vendredi 30 octobre, sous la coprésidence du Ministre de la Planification et de la Prospective et de la Coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies au Gabon.

Une rencontre stratégique, à un moment charnière : à quelques mois de la dernière année de mise en oeuvre du Plan-cadre et à quatre ans seulement de l'échéance de l'Agenda 2030.

Accélérer le rythme

Les parties prenantes ont dressé un bilan partagé de la coopération. Si des progrès notables ont été enregistrés dans plusieurs domaines, le constat est unanime : le rythme doit s'accélérer pour atteindre les Objectifs de Développement Durable.

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Face aux défis persistants, le Gouvernement et l'Équipe Pays des Nations Unies ont réaffirmé un cap commun : renforcer la coordination, améliorer l'efficacité des interventions et concentrer les ressources là où les besoins sont les plus criants.

L'alignement avec le nouveau Plan National de Croissance et de Développement (PNCD 2026-2030) a été placé au coeur des échanges, avec une ambition claire : produire un impact concret, mesurable et durable dans la vie quotidienne des populations, en veillant à ne laisser personne ni aucun territoire de côté.

Vers le Comité de pilotage conjointLes conclusions et recommandations issues de cette session technique seront soumises pour validation au prochain Comité de pilotage conjoint.

Cette instance de haut niveau réunira le Gouvernement gabonais, le secteur privé et le Système des Nations Unies pour entériner les orientations stratégiques qui guideront la dernière année du Plan-cadre et préparer l'avenir de la coopération.