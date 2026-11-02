Afrique: Rallye Esports/Afrique - Juan et Andritiana qualifiés pour le Mondial

Deux pilotes malgaches, Juan Rakotojohary et Andritiana Rakotonaivo, ont décroché leur qualification pour la finale mondiale du FIA Esports Global Rally Tour. Ils ont terminé aux deux premières places de la finale africaine au Botswana.

Un doublé historique. Madagascar a raflé les deux billets africains pour la finale mondiale du FIA Esports Global Rally Tour. Juan Rakotojohary, alias Tovonen Jr, du club FMMSAM, et l'expatrié Andritiana Mathieu Rakotonaivo, du club ASACM, ont pris les deux premières places du Global Rally Tour Africa ShootOut, disputé samedi à Gaborone, au Botswana.

Aux commandes d'une Hyundai i20 N Rally2 virtuelle, les représentants de la Grande Île ont dominé les confrontations sur l'épreuve spéciale galloise d'Afon Biga-Cwmbiga. Juan Rakotojohary a été sacré champion d'Afrique après avoir battu son compatriote en finale. Auparavant, Tovonen Jr avait éliminé le Sud-Africain Jody Cleenwerck en demi-finale. Lors du duel décisif, il a signé un chrono de 6 min 17 s 413, contre 6 min 18 s 974 pour Andritiana.

« J'ai dû me battre de toutes mes forces jusqu'au bout pour décrocher cette qualification. Les concurrents des autres pays ont eux aussi donné le meilleur d'eux-mêmes pour l'obtenir », a confié Juan Rakotojohary.

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Un duel 100 % malgache

En tête à l'issue de la première étape et de l'essai chronométré, Andritiana Rakotonaivo a écarté le Kenyan Effe Gichohi en demi-finale. Lors de l'essai libre, il avait signé le meilleur temps en 6 min 16 s 874, juste devant Juan, crédité de 6 min 16 s 951.

Les deux Malgaches représenteront ainsi l'Afrique lors de la troisième et dernière étape de la compétition, la finale mondiale du FIA Esports Global Rally Tour, prévue le 12 décembre à Shanghai, en Chine. Cette finale de rallye virtuel se tiendra en marge du congrès de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et de la cérémonie de remise des trophées aux champions des différentes disciplines du sport automobile pour la saison 2026.

Douze pilotes malgaches avaient participé à la phase préliminaire en ligne, organisée en mai, qui avait réuni dix mille concurrents du monde entier. Andritiana s'était classé deuxième, tandis que David Kévin Begue avait terminé 62e. Juan Rakotojohary, quintuple champion de Madagascar de slalom et de course de côte sur terre, avait pris la 123e place, avant de s'imposer dans la phase à élimination directe à Gaborone.