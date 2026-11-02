Madagascar: Antananarivo - Coupures de plusieurs tronçons de route

Plusieurs tronçons de route seront fermés à Antananarivo jusqu'au 16 janvier en raison de travaux d'assainissement. Des déviations sont prévues.

De nouvelles restrictions de circulation entrent en vigueur à Antananarivo ce mois de novembre. La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) annonce la fermeture d'un tronçon de l'avenue de l'Indépendance, à Analakely, du magasin « Honey » jusqu'à « Air Madagascar », à compter de ce jour et jusqu' au 16 janvier.

Le communiqué prévoit également la fermeture totale de la rue Andriamasinavalona, à Analakely, du magasin « Tia » jusqu'à la sortie vers « Air Madagascar », ainsi que de la rue Radama, devant « Tana Confort », du 26 novembre au 16 janvier.

Nécessaires

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La voie reliant le ministère de la Santé publique, à Befelatanana, près du bassin, à Fort Voyron sera également fermée chaque nuit, de 20 heures à 4 heures du matin, à compter de ce jour et jusqu'au 16 janvier. « La voie Befelatanana-Fort Voyron reste ouverte en journée », précise une source auprès de la CUA.

Ces fermetures sont nécessaires au remplacement des canalisations souterraines dans le cadre de la phase II du Projet intégré d'assainissement d'Antananarivo (PIAA). Plusieurs déviations sont mises en place. Les véhicules venant d'Analakely et se dirigeant vers Behoririka doivent tourner au niveau de « Miso Life », puis déboucher près du magasin « Super U » d'Analakely avant de reprendre leur itinéraire habituel.

Ceux qui viennent du commissariat central de Tsaralalana et se dirigent vers Behoririka doivent emprunter l'avenue de l'Indépendance, devant la librairie Saint-Paul, puis tourner au niveau de « Miso Life » et ressortir près de « Super U ». Enfin, les véhicules venant de Mahamasina à destination de Fort Voyron doivent monter par Ankadilalana, passer par Fiadanana, puis reprendre leur itinéraire habituel.