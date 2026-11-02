Madagascar: Transport aérien - Air Madagascar amorce une nouvelle dynamique

Le retour d'Air Madagascar vise à renforcer le transport aérien, faciliter les déplacements et soutenir l'économie nationale.

Le retour de la marque Air Madagascar ouvre de nouvelles perspectives pour le transport aérien et l'économie nationale. Lors de la cérémonie organisée à cette occasion, le directeur général Rado Rabarilala, le président du conseil d'administration Alban Razafindralambo et le ministre des Transports et de la Météorologie, Herizo Andrianavalona, ont souligné les enjeux économiques et sociaux de cette relance. Le Premier ministre Mamitiana Rajaonarison a également annoncé que le président de la Refondation, Michaël Randrianirina, prévoyait d'allouer des fonds à l'acquisition d'un avion destiné à la compagnie.

Pour les voyageurs, les entreprises et les acteurs du tourisme, le renforcement du transport aérien représente un enjeu de mobilité et de développement. La compagnie nationale ambitionne de faciliter les déplacements, de rapprocher les régions et de soutenir les échanges commerciaux.

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« Le transport aérien n'est pas un luxe. Il constitue un outil de mobilité, d'échange et de développement », a déclaré Rado Rabarilala. Le directeur général a rappelé que les distances restent un défi pour les familles, les étudiants, les professionnels et les entrepreneurs.

Depuis la prise de fonction de la nouvelle direction en mai 2026, des efforts ont été engagés pour améliorer la situation financière et opérationnelle de la compagnie.

La réouverture des agences de Mahajanga en juillet et d'Analakely en septembre, ainsi que la reprise de la liaison Antananarivo-Mahajanga-Moroni le 30 juillet, illustrent cette volonté de renforcer la proximité avec les clients et la connectivité régionale.

Défis majeurs

Le retour de la marque ne suffit toutefois pas à garantir la relance. La disponibilité des avions, les exigences de maintenance, la sécurité et la rentabilité restent des défis majeurs.

« Le retour d'Air Madagascar doit devenir une réalité tangible portée par des résultats concrets et une amélioration pour les usagers », a souligné le ministre Herizo Andrianavalona. Il a insisté sur la nécessité de respecter les procédures de certification et les normes internationales.

De son côté, Alban Razafindralambo a appelé à davantage de rigueur et à une bonne gouvernance. « Air Madagascar doit devenir un modèle d'excellence », a-t-il affirmé. La baisse du prix des billets constitue également une attente importante pour les voyageurs. Rado Rabarilala a proposé d'examiner avec les partenaires les taxes et redevances afin d'identifier les moyens d'alléger le coût du transport aérien.

À terme, une compagnie plus performante pourrait contribuer au développement touristique, faciliter les déplacements professionnels et renforcer les échanges économiques. L'enjeu dépasse ainsi le retour d'un nom historique : il s'agit de construire un transport aérien accessible, fiable et capable de soutenir durablement l'économie malgache.