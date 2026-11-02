Madagascar: Ni corps ni linceul

La «fête» des morts est-elle toujours commémorée ? Peut-être que oui parce que ce n'est plus aussi « fastueuse» comme par le passé. La pauvreté a rogné ce qui restait de dignité vis à vis des razana.

Depuis un certain temps, on a l'habitude de lire sur les faire-part, plus clairement les avis de décès, la mention «ni fleurs, ni couronnes». Tout simplement parce que les familles éplorées estiment qu'il s'agit de dépenses inutiles et que les « fao-dranomaso» suffisent et aident à l'organisation des funérailles. C'est toujours d'actualité même si on en voit de moins en moins. Et pour cause, avec la technologie, les avis de décès se font sur les réseaux sociaux et tout le monde comprend.

Les réseaux sociaux simplifient beaucoup de choses puisque les condoléances se font également par le même canal et l'affaire est pliée. On peut même envoyer le famangiana par les mobiles money. Avec les difficultés de la circulation, le temps pris par les déplacements, le coût des carburants, l'insécurité qui vous guette partout, on fait tout «en ligne». Depuis l'épidémie de la Covid 19, la solidarité familiale légendaire de notre société a pris un coup. L'enterrement se fait dans une «stricte intimité» comme on dit, confinement oblige. De là naît une habitude qui a effacé les traditions, hypothéqué le fihavanana. C'est toute une identité qui est menacée de disparition.

Ce n'est pas le cas pour le moment. En revanche, et c'est plus grave, beaucoup de familles n'ont plus de razana. Non pas qu'elles sont nées bâtardes, ni de père et de mère inconnus, mais tout simplement parce que les voleurs d'ossements humains ont «perquisitionné», pour être à la mode, leur tombe. Ils ont tout emporté ne laissant que les corps enterrés depuis peu.

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On croyait que cela n'arrivait qu'aux autres mais personne n'est à l'abri. Au début, dans les années 90, seules les tombes des campagnes éloignées ont été profanées, mais comme la demande a certainement augmenté, il a fallu trouver d'autres «gisements». Maintenant, pour ceux qui ont été victimes de ces malfrats, la fameuse formule a été parodiée. On dit désormais «sans corps, ni linceul».

Le drame est qu'aucune enquête n'a abouti à un résultat depuis plus de trente ans.

Des voleurs ont été pris la main dans le sac mais on ignore s'ils ont été mis en prison ou relâchés. Le fait est que le fléau continue et gagne de plus en plus d'ampleur. Autant le viol contre les mineurs, la violence contre le genre, le trafic d'or et des ressources naturelles, ont nécessité le changement du code pénal, autant aucun régime n'a estimé devoir prendre des mesures appropriées pour juguler le mal. Pire, le trafic s'est étendu dans certains pays africains. L'affaire prend ainsi une dimension internationale et le réseau s'externalise. Pour le moment, on n'a pas encore entendu que les ossements humains de Madagascar sont de meilleure qualité pour qu'on les achète à prix d'or.

La seule consolation, dans ce cas, est de savoir que, peut-être, les razana ont fait le tour du monde à titre posthume.

Les vols d'ossements relancent le débat sur la croyance populaire estimant que les morts veillent sur les vivants. Le doute est permis.