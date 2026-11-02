Madagascar: Autonomie financière - La BMOI donne un coup de pouce aux jeunes

L'entrée dans la vie active marque une étape importante pour les jeunes, entre premiers salaires, projets personnels et nouvelles responsabilités. À Madagascar, la gestion des finances devient un enjeu essentiel pour cette génération qui cherche à construire son avenir tout en faisant face aux contraintes économiques. L'autonomie financière constitue ainsi un apprentissage nécessaire pour concrétiser ses ambitions.

Cette question a été abordée lors d'une soirée organisée vendredi par la BMOI, consacrée aux jeunes actifs et à leur avenir financier. L'événement a notamment été marqué par la présentation du programme Henika, destiné aux jeunes de 21 à 30 ans.

Cette tranche d'âge correspond à une période de transition. Premier emploi, création d'entreprise, acquisition d'un véhicule ou constitution d'un foyer représentent autant de projets qui nécessitent des ressources et une gestion rigoureuse. Pourtant, l'accès aux services bancaires et la compréhension des mécanismes de financement ne vont pas toujours de pair avec les ambitions des jeunes.

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« Une ambition ne suffit pas. Il faut lui donner une structure, des moyens et de la discipline », a souligné Tokiniriana Rasolofo, directeur de la banque de détail de la BMOI, lors de son intervention. Cette approche rappelle l'importance de la maîtrise financière dans la réalisation des projets personnels et professionnels.

Le recours au crédit, notamment, implique une réflexion sur les capacités de remboursement et les engagements à long terme. Une mauvaise appréciation des dépenses ou des échéances peut fragiliser une situation financière déjà limitée. À l'inverse, une meilleure maîtrise du budget permet de préparer ses projets et de faire face aux imprévus.

Au-delà des produits financiers, l'enjeu réside donc dans la capacité des jeunes à comprendre les outils à leur disposition et à prendre des décisions éclairées. L'éducation financière apparaît comme un levier pour renforcer leur autonomie, favoriser l'entrepreneuriat et encourager une gestion responsable des ressources.