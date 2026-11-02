Madagascar: Énergie - La production d'électricité augmente de 3,4 MW

La production électrique du réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA) bénéficie d'une capacité supplémentaire de 3,4 mégawatts (MW). Deux nouveaux groupes électrogènes installés à Ambohimanambola, dans le cadre du projet Malagasy Power (MADO), ont été officiellement inaugurés le 30 octobre. Cette nouvelle installation intervient dans un contexte marqué par la baisse des ressources en eau, qui affecte les capacités de production des centrales hydroélectriques. Elle doit contribuer à soutenir l'approvisionnement de la capitale et de ses environs.

Les équipements comprennent deux groupes électrogènes d'une puissance unitaire de 1,7 MW. Leur capacité cumulée atteint ainsi 3,4 MW. Cette production thermique vient compléter les sources d'électricité déjà mobilisées pour alimenter le RIA. Elle constitue un apport supplémentaire au moment où la disponibilité de l'eau représente un défi pour les installations hydroélectriques. En période de sécheresse, la diminution des ressources hydriques peut en effet limiter la production, alors que les besoins en électricité restent importants.

Le renforcement des capacités de production s'inscrit dans une démarche engagée en mars 2026 par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures et la Jirama. Les deux entités avaient alors lancé un appel aux opérateurs et aux partenaires afin de mobiliser des moyens supplémentaires pour répondre aux besoins énergétiques du pays. Le groupe MADO, à travers Malagasy Power, a répondu à cette sollicitation en mettant en place cette nouvelle unité à Ambohimanambola.

Complémentarité

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Pour les consommateurs, la question centrale reste toutefois celle de la continuité du service. Les interruptions de courant affectent aussi bien les activités économiques que le fonctionnement des services et le quotidien des ménages. L'ajout de 3,4 MW représente une contribution à la production disponible, mais ne permet pas, à lui seul, de garantir la disparition des délestages. L'amélioration effective de la desserte dépend également de l'état du réseau de distribution, de la disponibilité des équipements et des conditions d'exploitation de la centrale.

Le recours à cette installation thermique illustre par ailleurs la volonté de diversifier les sources de production. La complémentarité entre les énergies renouvelables, notamment l'hydroélectricité, et les sources thermiques constitue l'une des orientations avancées pour renforcer la sécurité énergétique. Cette combinaison permet de disposer de moyens de production différents selon les conditions de disponibilité des ressources. Elle implique néanmoins des contraintes, notamment en matière d'approvisionnement en combustible et de coûts de fonctionnement.

Le projet traduit également la place accordée au partenariat entre les secteurs public et privé dans le développement énergétique. Face à l'importance des besoins, la mobilisation des opérateurs privés vient compléter les initiatives publiques pour augmenter les capacités disponibles. L'enjeu est désormais de transformer ces investissements en une amélioration perceptible de l'approvisionnement.

À l'horizon 2030, Madagascar ambitionne de porter à 80 % la proportion de la population ayant accès à l'électricité. L'augmentation de la production constitue un élément essentiel pour atteindre cet objectif. À Ambohimanambola, les 3,4 MW supplémentaires apportent une réponse aux besoins du RIA.