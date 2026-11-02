Madagascar: Karaté- FKM Emile Ratefinanahary rempile

Seul candidat en lice, Emile Ratefinanahary a été réélu pour quatre ans à la présidence de la Fédération malagasy de karaté-do (FKM). L'assemblée générale élective s'est tenue le 30 octobre à Fianarantsoa, en marge du championnat de Madagascar des cadets, juniors et seniors, ainsi que des épreuves par équipes.

Conformément aux statuts, cette élection est organisée tous les quatre ans pour renouveler le bureau exécutif fédéral. Treize des quinze ligues régionales affiliées à la fédération étaient représentées. En l'absence d'adversaire, Emile Ratefinanahary a été reconduit sans surprise.

Après sa réélection, le président a remercié les responsables des ligues régionales pour leur engagement et leur contribution au développement de la discipline. « Nos sincères remerciements à tous les présidents et aux équipes des ligues régionales pour leur engagement, leur disponibilité et leurs contributions au développement du karaté malgache. Ensemble, continuons à faire grandir notre discipline dans un esprit de responsabilité, de respect et de fraternité », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette reconduction ne fait toutefois pas l'unanimité au sein du karaté malgache. Si les partisans du président réélu saluent la continuité à la tête de la fédération, d'autres regrettent l'absence de concurrence lors du scrutin. Eva Rakotomanga a notamment exprimé ses réserves dans une publication sur Facebook.

« Le karaté malgache est dans une situation regrettable. Comment peut-on organiser une élection avec un seul candidat, qui est automatiquement élu ? Où est la démocratie s'il n'y a pas de candidat concurrent ? On reproduit toujours les mêmes pratiques, sans véritable changement », déplore-t-elle.

Ces critiques soulèvent néanmoins une question: pourquoi les opposants à Emile Ratefinanahary n'ont-ils présenté aucun candidat ?

Le président entame ainsi un nouveau mandat sur fond de contestation d'une partie des acteurs. La gouvernance fédérale, le développement de la discipline et le rassemblement de la famille du karaté malagasy figurent parmi les attentes exprimées.