Madagascar: Behoririka - Les marchands font de la résistance

Les opérations de démolition des installations commerciales aux abords du lac de Behoririka ont connu un épisode de tension samedi. Des commerçants opposés à la poursuite des travaux ont manifesté leur mécontentement. Des groupes de jeunes ont ensuite lancé des pierres en direction des équipes de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), contraignant les responsables et les agents chargés de la démolition à quitter les lieux.

Cet incident intervient alors que la Commune poursuit la libération des emprises autour du lac. Plusieurs installations commerciales restantes sont concernées par les opérations de démolition, dans le cadre du projet de réhabilitation du plan d'eau. Une intervention qui se heurte à la résistance d'une partie des occupants, opposés à la disparition des structures installées sur le site.

Sur place, les jets de pierres ont perturbé le déroulement des travaux et entraîné le retrait des équipes communales. Cette contestation souligne les difficultés rencontrées dans la conduite des opérations d'aménagement autour du lac, où les activités commerciales occupent une partie des berges.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La CUA affirme toutefois son intention de poursuivre la démolition des installations restantes considérées comme illégales. Elle inscrit cette démarche dans les travaux de réhabilitation et d'amélioration du lac de Behoririka. L'objectif annoncé est notamment de prévenir les risques de montée des eaux pendant la saison des pluies.

La poursuite du chantier reste ainsi confrontée aux contestations sur le terrain. La récupération des abords du lac constitue un volet des interventions communales, alors que les opérations de démolition suscitent toujours des oppositions parmi certains occupants.