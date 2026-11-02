Madagascar: Sipem Banque Cup - Martinez Ngotia et Hasina Mbolanirina restent intouchables

La troisième édition de la Sipem Banque Cup a tenu toutes ses promesses sur les courts du Country Club Ambohitrarahaba, les 31 octobre et 1er novembre. Le double formé par Hasina Mbolanirina et Fanantenasoa Radonirina dans le tableau Open masculin et Martinez Ngotia et Mirindra Razafinarivo chez les dames ont survolé les débats lors de la phase finale de dimanche.

La Sipem Banque Cup confirme son attractivité avec sa troisième édition. La compétition a connu une réussite sur le plan sportif et organisationnel, grâce notamment à l'engagement des différents partenaires. Madauto, Assurance Aro, Eau Vive et Sipem Banque ont conjugué leurs efforts pour assurer le bon déroulement de ce rendez-vous tennistique.

Côté résultats, plusieurs paires et joueurs se sont distingués dans les différents tableaux, mais les favoris ont réussi à tirer l'épingle du jeu. En double hommes, Larry Andriamalala (Mada Up) et Tahiana Andriamanana (BFM) ont décroché le titre. Chez les dames, Minouche Rakotomalala (Fisca Compta) et Sydonie Rakotondraibe (Hasina Travel Tour) se sont imposées au terme de leur parcours.

Dans le tableau Open, très attendu par le public, Hasina Mbolanirina et Fanantenasoa Radonirina ont remporté la victoire. En double dames, Martinez Ngotia et Mirindra Razafinarivo ont dominé les débats et se sont adjugé les premières places.

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Au-delà de la compétition, la Sipem Banque Cup se positionne comme un espace de collaboration entre plusieurs institutions privées autour d'un objectif commun : promouvoir le tennis et offrir aux passionnés un rendez-vous sportif attractif.

Pérenniser l'événement

La Sipem Banque a d'ailleurs déjà annoncé que la prochaine édition, prévue l'année prochaine, devrait apporter son lot de nouveautés, avec davantage d'intensité et d'attractions pour les participants comme pour le public. Une ambition qui témoigne de la volonté des organisateurs de faire grandir cette compétition au fil des éditions.

Lors d'une conférence de presse organisée samedi, en marge de la première journée du tournoi et en lancement de la compétition, les partenaires ont réaffirmé leur volonté d'accompagner cette initiative. Benjamin Sabaté, coordinateur auprès de Madauto, a notamment confirmé la disponibilité de l'entreprise à poursuivre son engagement aux côtés de la SIPEM Banque.

Partenaire Silver, Madauto, leader de la distribution automobile à Madagascar depuis plus de trente ans, entend ainsi contribuer à la pérennisation de l'évènement. De son côté, Assurance Aro, partenaire Bronze, a renouvelé sa détermination à soutenir les initiatives en faveur du développement du sport dans le pays. Eau Vive, partenaire technique, a également apporté sa contribution à l'organisation de la compétition.