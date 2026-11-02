Madagascar: Motocross enduro/Mananjary - Deuxième victoire pour Mathias Plantive

La sixième et dernière manche du championnat de Madagascar d'enduro s'est tenue samedi à Mananjary. Mathias Plantive a décroché sa deuxième victoire de la saison, tandis que Finaritra Razafindrakoto a remporté le titre national en MX1.

Et de deux pour Mathias Plantive. Le multiple champion de motocross, membre de l'Acad'MX, a décroché samedi à Mananjary sa deuxième victoire de la saison dans le championnat de Madagascar d'enduro. Au guidon de sa Husqvarna, il s'est imposé après avoir parcouru 24 tours d'un circuit de 4,3 km en deux heures et demie, avec un meilleur tour d'environ six minutes. L'épreuve constituait la sixième et dernière manche du championnat national.

« C'est une piste technique. Je me suis appliqué à changer mes trajectoires tout au long de la course, car le terrain s'est beaucoup détérioré. Les trente dernières minutes ont été dures physiquement. C'était un bon entraînement pour la suite du championnat de motocross », confie Mathias Plantive.

Le pilote de l'Acad'MX s'est principalement consacré au championnat national de motocross cette saison. Il en occupe d'ailleurs la tête après les cinq manches disputées.

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Mathias Plantive n'a participé qu'à deux courses officielles d'enduro cette saison et les a toutes deux remportées. Sa première victoire avait été acquise lors de la deuxième manche, à Ambodifasina, sur l'autoroute menant à Ambohimanga Rova.

À Mananjary, Finaritra Razafindrakoto, du MCM, a terminé deuxième au classement général et en MX1, avec 23 tours parcourus. Vainqueur de la troisième manche et deuxième à quatre reprises cette saison, il a décroché le titre national en MX1 avec 234 points.

Sincère, du club IMC, a complété le podium du classement général et remporté la catégorie juniors lors de cette ultime manche. Miadantsoa Razafinarivo a terminé au pied du podium général et troisième en Élite 1, avec 22 tours au compteur.

Vainqueur des première et quatrième manches, et troisième à quatre reprises, Miadantsoa a terminé vice-champion de Madagascar d'enduro avec 224 points.

Elvis Stark Harivoninahitra a, pour sa part, pris la sixième place du classement général et la quatrième en MX1 à Mananjary.