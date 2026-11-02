Madagascar: Slalom/Shakedown Last Race - Le nouveau tracé séduit les pilotes

Trente-cinq pilotes sont inscrits à la 23e édition du slalom XXL Last Race by Carrefour, organisée par l'Auto et cross car de Tana (ACCT) les 7 et 8 novembre à Ampilanonana Ambodifasina, sur l'autoroute menant à Ambohimanga Rova. L'épreuve compte pour la cinquième et dernière manche du championnat de Madagascar de slalom et de course de côte sur terre.

Une séance d'essais grandeur nature, ou shakedown, s'est tenue samedi sur le circuit. « J'aime bien cette nouvelle piste, technique et rapide. Il faut trouver le bon équilibre. Nous avons pris nos repères et nous verrons les chronos le week-end prochain. Comme d'habitude, l'objectif est de terminer dans le top 3 », souligne Eric Begue, sur Peugeot Kit Car, actuellement troisième du championnat.

La compétition se disputera sous forme de course-poursuite, avec deux points de départ, A et B, sur un circuit en boucle de 1,5 km. Très technique, le tracé comporte un donut, une montée et une descente.

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« Une portion boueuse a été supprimée à la demande des pilotes. Nous avons donc légèrement modifié le tracé. Après deux jours de pluie, nous avons répandu des gravillons et du sable sur certaines portions. S'il pleut mercredi, comme le prévoient les services météorologiques, nous aurons le temps de remettre la piste en état jeudi et vendredi », assure Michael Nambinintsoa, secrétaire général de l'ACCT.

Quatre manches sont prévues durant le week-end, deux samedis et deux dimanches. Tous les inscrits ont participé aux essais, à l'exception des Rakotojohary, père et fils. Juan, déjà assuré du titre national depuis la quatrième manche, disputait samedi le championnat d'Afrique Esports au Botswana.