Madagascar: Slalom/Shakedown Last Race - Le nouveau tracé séduit les pilotes

2 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Trente-cinq pilotes sont inscrits à la 23e édition du slalom XXL Last Race by Carrefour, organisée par l'Auto et cross car de Tana (ACCT) les 7 et 8 novembre à Ampilanonana Ambodifasina, sur l'autoroute menant à Ambohimanga Rova. L'épreuve compte pour la cinquième et dernière manche du championnat de Madagascar de slalom et de course de côte sur terre.

Une séance d'essais grandeur nature, ou shakedown, s'est tenue samedi sur le circuit. « J'aime bien cette nouvelle piste, technique et rapide. Il faut trouver le bon équilibre. Nous avons pris nos repères et nous verrons les chronos le week-end prochain. Comme d'habitude, l'objectif est de terminer dans le top 3 », souligne Eric Begue, sur Peugeot Kit Car, actuellement troisième du championnat.

La compétition se disputera sous forme de course-poursuite, avec deux points de départ, A et B, sur un circuit en boucle de 1,5 km. Très technique, le tracé comporte un donut, une montée et une descente.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Une portion boueuse a été supprimée à la demande des pilotes. Nous avons donc légèrement modifié le tracé. Après deux jours de pluie, nous avons répandu des gravillons et du sable sur certaines portions. S'il pleut mercredi, comme le prévoient les services météorologiques, nous aurons le temps de remettre la piste en état jeudi et vendredi », assure Michael Nambinintsoa, secrétaire général de l'ACCT.

Quatre manches sont prévues durant le week-end, deux samedis et deux dimanches. Tous les inscrits ont participé aux essais, à l'exception des Rakotojohary, père et fils. Juan, déjà assuré du titre national depuis la quatrième manche, disputait samedi le championnat d'Afrique Esports au Botswana.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.