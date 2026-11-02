Madagascar: Retrouvailles - Yzit fait chavirer le palais des sports

Les retrouvailles ont été à la hauteur de l'attente. Après plusieurs années de discrétion sur les scènes malgaches, Yzit a signé un retour remarqué devant un public venu nombreux, hier, au Palais des Sports de Mahamasina. Organisé à guichets fermés, ce rendez-vous a marqué la clôture des festivités anniversaires de Marion, qui a partagé la scène avec son frère d'armes pour un concert riche en nostalgie et en ambiance.

L'arrivée de Yzit a particulièrement marqué les esprits. Le public a commencé à manifester son enthousiasme dès son entrée sur scène. Certains spectateurs, vêtus majoritairement de blanc, brandissaient également des drapeaux nationaux pour accueillir l'artiste. Une foule composée de différentes générations, avec une présence remarquée de jeunes, a repris ses chansons dans une atmosphère particulièrement animée.

Le répertoire a fait la part belle aux titres emblématiques des deux artistes. Yzit a notamment retrouvé son public avec « Aza avelanao », « Ahetseo », « Tsy misy ny anjara tsy ifakaita » et « Fo mijaly ». Marion a, de son côté, interprété plusieurs de ses morceaux appréciés, dont « Ay tianao », « Aza miherika » et « Hitady anao ». Leur complicité s'est également exprimée à travers « Tsy hangina », interprété avec Tiavina, ainsi que « Tongue Nat », qui a contribué à entretenir l'ambiance dans la salle.

Ce concert constituait aussi l'aboutissement des célébrations des vingt ans de carrière de Marion. Pour marquer cette étape, l'artiste avait invité Yzit, avec lequel il partage une longue complicité musicale. Leur prestation s'inscrivait dans un programme préparé autour d'une cinquantaine de chansons, pour environ quatre heures de spectacle. Yzit devait notamment proposer cinq à six titres, avec une place accordée à leur répertoire commun.

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Au-delà de ces retrouvailles, ce concert a permis de mesurer le chemin parcouru par Marion depuis ses débuts sur scène à Analamahitsy. Vingt années de carrière jalonnées de réussites, mais aussi d'épreuves. Le chanteur se souvient notamment des premières réactions parfois réservées du public, qui l'avaient poussé à s'interroger sur son avenir musical. Déterminé à faire ses preuves, il a néanmoins poursuivi son parcours jusqu'à cette célébration anniversaire.

Le spectacle s'est articulé autour de plusieurs séquences musicales : les anciennes chansons de Marion, une comédie musicale, les morceaux d'amour et de mariage, puis ses titres les plus récents. Les prestations en direct, accompagnées d'interventions de DJ pour les transitions, ont complété cette programmation.