Madagascar: Clinic - Sarah Rakotomanga à l'Acsa

Sarah Tiansoa Rakotomanga rencontrera les jeunes joueurs malgaches le 4 novembre, lors d'un clinic organisé à l'ACSA d'Ambohidahy. La joueuse professionnelle française d'origine malgache, native d'Antsirabe et engagée sur le circuit WTA, partagera son expérience à l'occasion de cette séance d'entraînement et d'échanges.

Pour les jeunes talents locaux, ce rendez-vous sera une occasion rare de côtoyer une joueuse du circuit international et de mieux comprendre les exigences du tennis professionnel. Sarah Rakotomanga a atteint la 116e place mondiale le 2 février 2026, le meilleur classement de sa carrière.

Au-delà des conseils techniques et des échanges sur le court, son parcours peut constituer une source de motivation pour la nouvelle génération. Ses origines malgaches et sa carrière internationale offrent aux jeunes joueurs un exemple concret du chemin vers le haut niveau, qui exige travail, discipline et persévérance.

Ce clinic permettra aussi de rapprocher le tennis local du circuit professionnel. Les participants pourront découvrir les réalités de la compétition internationale et mieux cerner les efforts nécessaires pour y accéder. Cette rencontre contribuera également à resserrer les liens de la diaspora sportive avec la relève malgache.