Tunisie: Une chercheuse tunisienne récompensée à Athènes pour ses travaux sur le papillomavirus humain

La chercheuse tunisienne Monia Ardhaoui, Maître Assistant au laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologiques humaines et expérimentales de l'Institut Pasteur de Tunis, a remporté le premier prix dans la catégorie « Chercheurs », lors du 38e congrès annuel de la Société internationale du papillomavirus humain (HPV).

La distinction lui a été décernée à l'occasion de ce congrès, organisé à Athènes, en Grèce, du 22 au 25 octobre 2026, en reconnaissance de ses travaux scientifiques sur le papillomavirus humain de type 16 (HPV-16).

Intitulée « Diversité des régions structurales de la protéine L1 du papillomavirus humain de type 16 dans des échantillons cervicaux tunisiens et son lien avec les régions ciblées par les vaccins », son étude examine les variations génétiques de ce virus et leur rapport avec les mécanismes de protection induits par les vaccins.

Ces travaux contribuent à une meilleure compréhension de l'efficacité de la vaccination contre les différentes variantes du HPV-16. Ils ouvrent également des perspectives pour approfondir les connaissances scientifiques en matière de prévention du cancer du col de l'utérus.

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Organisé par la Société internationale du papillomavirus humain, ce rendez-vous scientifique a réuni des chercheurs et des experts du monde entier. Il a permis de présenter les dernières avancées de la recherche sur ce virus et les maladies qui lui sont associées.