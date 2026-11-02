Tunisie: Le pays élue à la tête de la Fédération Internationale Francophone de Biologie Clinique

La Tunisie a été élue à la tête de la Fédération internationale francophone de biologie clinique et de médecine de laboratoire, 19 ans après la création de cette organisation à Hammamet. Cette élection consacre la présence de la biologie médicale tunisienne au sein de l'espace francophone.

Selon un communiqué du Syndicat tunisien des biologistes privés, Manal Chaabane a été élue présidente de la Fédération, tandis que Yosr Guelai a été désignée secrétaire générale adjointe. Toutes deux représentent la Société tunisienne de biologie clinique. Le Dr Khalil Ben Abdallah, président du Syndicat tunisien des biologistes privés, a également été élu représentant des membres associés.

Fondée le 11 mai 2007 à Hammamet par cinq pays, à savoir l'Algérie, la France, le Liban, le Maroc et la Tunisie, la Fédération regroupe aujourd'hui 17 associations scientifiques issues de neuf pays répartis sur trois continents.

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Elle rassemble les associations et les organisations professionnelles de biologie médicale de l'espace francophone. Sa mission consiste notamment à promouvoir la francophonie comme espace d'échange entre les professionnels de la biologie clinique, afin de renforcer la formation, la qualité des analyses médicales et la santé publique.

La Tunisie, pays fondateur de la Fédération, dispose désormais de trois sièges au sein de son bureau. Le Syndicat tunisien des biologistes privés considère cette représentation comme une reconnaissance de la place de la biologie médicale tunisienne dans l'espace francophone, ainsi que du travail conjoint des professionnels des secteurs public et privé, représentés respectivement par la Société tunisienne de biologie clinique et le Syndicat tunisien des biologistes privés.

Cette nouvelle présidence sera notamment mise à l'honneur lors du quatrième Congrès national de biologie médicale, organisé par le Syndicat tunisien des biologistes privés les 6 et 7 novembre 2026 à Hammamet, sous l'égide de la Fédération. L'événement réunira plus de 300 biologistes, ainsi que des délégations d'Algérie, du Maroc et de France et des représentants de la Fédération.

Le premier grand rendez-vous de cette nouvelle mandature sera le deuxième Forum tunisien de biologie médicale, prévu les 28, 29 et 30 avril 2027. Organisé conjointement par la Société tunisienne de biologie clinique, le Syndicat tunisien des biologistes privés et la Fédération, il réunira des biologistes tunisiens et francophones des secteurs public et privé.