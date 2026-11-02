Tunisie: Accident ferroviaire en Espagne - Le jeune Tunisien Yassine Jaouadi parmi les victimes

La disparition de Yassine Jaouadi, étudiant tunisien originaire de Gabès, a connu une issue tragique. Le jeune homme de 23 ans est décédé dans la collision entre deux trains à grande vitesse survenue le 28 octobre 2026 dans le centre de l'Espagne, selon des informations relayées ce lundi 2 novembre.

Installé en Allemagne, Yassine Jaouadi s'était rendu en Espagne pour assister au Clasico avant d'emprunter le train pour regagner son lieu de résidence. Depuis l'accident, sa famille était sans nouvelles de lui, plongeant ses proches dans plusieurs jours d'angoisse et d'incertitude.

Face à l'absence de contact avec le jeune étudiant, son frère, Mohamed Amine Jaouadi, avait fait le déplacement en Espagne afin de participer aux démarches d'identification. Il avait notamment fourni un échantillon d'ADN aux autorités espagnoles dans l'espoir de déterminer le sort de son frère.

Parti pour un déplacement qui devait être consacré au football, le jeune Gabésien s'est retrouvé au coeur de cette catastrophe ferroviaire qui a endeuillé l'Espagne. La nouvelle de sa disparition, annoncée après plusieurs jours d'attente, constitue un choc pour sa famille et ses proches, qui avaient multiplié les démarches pour retrouver sa trace.

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La collision, survenue à Urda, dans la province de Tolède, à environ 150 kilomètres au sud de Madrid, a impliqué deux trains à grande vitesse. Le bilan communiqué lundi 2 novembre par les autorités espagnoles fait état de 69 morts, dont 66 ont déjà été identifiés, ainsi que de nombreux blessés. Parmi les victimes identifiées figurent 12 ressortissants étrangers, dont un Tunisien.

Identificados 66 de los 69 muertos+1

Les opérations d'identification ont notamment mobilisé les services de la Garde civile et l'Institut national de toxicologie espagnol. Elles ont été réalisées à partir des empreintes digitales et d'analyses ADN.