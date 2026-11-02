Tunisie: Concours GREEN'TIC 2026 - Quatre projets agricoles innovants primés

Quatre solutions innovantes faisant appel aux technologies numériques et aux outils intelligents ont été primées lors de la quatrième édition du concours national « GREEN'TIC 2026 », organisé dans le cadre de la 16e édition du Salon international de l'investissement agricole et de la technologie (SIAT 2026).

Les projets récompensés portent notamment sur l'utilisation des technologies numériques dans l'apiculture, la détection précoce des maladies et des incendies, ainsi que le développement de services numériques destinés aux investisseurs agricoles afin de faciliter leurs démarches et de rapprocher les prestations de leurs bénéficiaires.

Lors de la cérémonie de remise des prix, organisée samedi dernier, le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, a salué l'initiative de l'Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), organisatrice de ce concours.

Il a souligné que cette manifestation vise à encourager les jeunes à lancer des projets innovants et à intégrer les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle dans le développement du secteur agricole. Il a également insisté sur l'importance d'investir dans les compétences des jeunes et de transformer leurs idées en projets porteurs de valeur ajoutée.

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Dans un communiqué publié lundi, le ministère de l'Agriculture a indiqué que le ministre avait rappelé les orientations de l'État en faveur de l'entrepreneuriat, de l'initiative privée et de l'investissement dans les secteurs prometteurs.

Il a, dans ce contexte, appelé les jeunes à développer des solutions technologiques et des start-up capables de contribuer à l'économie de l'eau, à une meilleure gestion des ressources naturelles et à l'amélioration de la productivité agricole. Ces initiatives doivent également renforcer la capacité du secteur à faire face aux changements climatiques.

Le ministre a enfin réaffirmé l'engagement des différentes structures de son département à poursuivre l'accompagnement des jeunes promoteurs et des start-up, notamment à travers l'encadrement, le rapprochement des services et la promotion de leurs produits, afin de favoriser la réussite de leurs projets et de stimuler l'innovation et l'investissement agricoles.