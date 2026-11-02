Tunisie: Horaires de travail - Issam Lahmar appelle à plus de flexibilité face aux aléas climatiques

Le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, a appelé à adopter un système d'horaires de travail flexibles afin de mieux s'adapter aux fluctuations climatiques que connaît la Tunisie.

Intervenant lundi 2 novembre 2026, lors d'un atelier national consacré à « L'impact des changements climatiques sur le développement des ressources humaines », le ministre a estimé que les horaires de travail devraient être plus souples et adaptables, tout en garantissant le respect du volume horaire légal.

Cette flexibilité permettrait, selon lui, de mieux faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur et les épisodes de fortes pluies concentrés sur de courtes périodes.

Issam Lahmar a également souligné la nécessité d'assurer la préparation des espaces de travail face à ces changements, à travers la mise en place d'une organisation du temps de travail adaptée aux conditions climatiques.