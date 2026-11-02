Tunisie: Horaires de travail - Issam Lahmar appelle à plus de flexibilité face aux aléas climatiques

2 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, a appelé à adopter un système d'horaires de travail flexibles afin de mieux s'adapter aux fluctuations climatiques que connaît la Tunisie.

Intervenant lundi 2 novembre 2026, lors d'un atelier national consacré à « L'impact des changements climatiques sur le développement des ressources humaines », le ministre a estimé que les horaires de travail devraient être plus souples et adaptables, tout en garantissant le respect du volume horaire légal.

Cette flexibilité permettrait, selon lui, de mieux faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur et les épisodes de fortes pluies concentrés sur de courtes périodes.

Issam Lahmar a également souligné la nécessité d'assurer la préparation des espaces de travail face à ces changements, à travers la mise en place d'une organisation du temps de travail adaptée aux conditions climatiques.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.