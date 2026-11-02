Tunisie: La Rabta innove - Une opération chirurgicale diffusée en direct pour former les médecins

2 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) La Rabta, à Tunis, a expérimenté une nouvelle approche de formation médicale à travers la retransmission en direct d'une intervention chirurgicale délicate par endoscopie. L'opération a été diffusée depuis le bloc opératoire vers la salle de réunions scientifiques intelligentes de l'établissement.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du développement de la formation médicale continue et de la promotion de méthodes d'apprentissage interactives, reposant sur les nouvelles technologies.

Elle vise à faciliter le partage des connaissances et des expériences médicales, tout en renforçant les compétences professionnelles des personnels de santé des secteurs public et privé.

Organisée en collaboration avec le Collège national de spécialité en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, cette expérience a permis aux médecins, aux cadres médicaux et aux résidents de suivre en temps réel les différentes étapes de l'intervention, ainsi que ses aspects scientifiques et techniques.

Ce dispositif offre de nouvelles possibilités d'échange d'expertise et de renforcement des connaissances et des compétences médicales.

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