Tunisie: Sidi Bouzid-huile d'olive - Plus de 100 sites recensés pour la gestion des margines

Le gouvernorat de Sidi Bouzid compte plus de 100 sites destinés à la gestion des margines, un sous-produit liquide issu de la transformation des olives. Parmi ces installations, deux seulement sont aménagées conformément aux normes environnementales. Elles sont situées dans les délégations de Sidi Ali Ben Aoun, avec une capacité de 36 000 m³, et de Bir El Hafey, avec une capacité de 5 000 m³, selon les données du Commissariat régional au développement agricole (CRDA).

La production des margines pour la saison en cours est estimée à 210 000 m³. Ce volume pourrait être valorisé pour fertiliser environ 4 200 hectares de terres agricoles. Plusieurs études ont en effet démontré l'intérêt de son utilisation comme amendement organique des sols, notamment pour les cultures arboricoles.

Selon Mourad Mabrouki, chef du service de la production végétale au CRDA de Sidi Bouzid, 45 demandes ont été déposées pour l'épandage des margines sur une superficie totale de 2 216 hectares, correspondant à environ 214 500 oliviers.

Les superficies consacrées à l'épandage de ce sous-produit ont connu une progression ces dernières années. Elles sont passées de 1 890 hectares durant la saison 2022-2023 à 2 755 hectares au cours de la saison 2025-2026.

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Le gouvernorat de Sidi Bouzid compte par ailleurs 145 huileries, dont 10 traditionnelles, une équipée d'un système de pression à haute intensité et 134 huileries à chaîne continue. Leur capacité globale de transformation atteint 8 490 tonnes d'olives par jour.

À noter que la campagne de récolte des olives dans la région a démarré le 23 octobre dernier, au domaine agricole n°17 relevant de l'Office des terres domaniales.