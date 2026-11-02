Tunisie: Floride - Neuf personnes périssent dans le terrible crash d'un jet privé

Neuf personnes ont péri dans le crash d'un jet privé survenu dimanche 1er novembre 2026 dans le comté de Palm Beach, en Floride, aux États-Unis. L'appareil, qui faisait route vers les Bahamas, s'est écrasé dans une zone résidentielle à proximité de la résidence de Donald Trump, Mar-a-Lago.

Selon la Federal Aviation Administration (FAA), l'avion, un Learjet 60, avait décollé de l'aéroport international d'Austin-Bergstrom, au Texas, à destination de l'aéroport de North Eleuthera, aux Bahamas. Il s'est écrasé vers 12h50, heure locale, dans le secteur de Greenacres, près du quartier de Cresthaven, à environ 11 kilomètres de Mar-a-Lago.

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a confirmé la mort des neuf personnes qui se trouvaient à bord, qualifiant l'accident de « tragédie effroyable ».

Selon les premières informations relayées par les médias américains, l'avion a plongé brutalement avant de s'écraser près d'une route très fréquentée, provoquant une violente explosion et un important incendie. L'accident a laissé un large cratère sur la chaussée.

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Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a indiqué qu'aucun décès ni blessé au sol n'avait été signalé dans l'immédiat. Les autorités ont toutefois procédé à l'évacuation d'environ 600 habitants d'une résidence de mobil-homes située à proximité du lieu du crash.

Les premiers éléments de l'enquête font état de conditions météorologiques difficiles. Peu avant l'accident, l'équipage avait notamment signalé des turbulences, des précipitations et une accumulation de glace sur l'appareil. Des échanges radio révèlent également que les pilotes ont lancé un appel de détresse après une chute brutale de l'altitude.

La Federal Aviation Administration et le National Transportation Safety Board (NTSB) ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes et les causes de l'accident. Aucune conclusion officielle n'a, à ce stade, été établie.