interview

Dans cet entretien, Moussaoui Ajlaoui, spécialiste de la question du Sahara et expert à AMES-Center, revient sur les dernières évolutions intervenues au Conseil de sécurité le 30 octobre 2026, suivies du communiqué du Cabinet Royal, qui marquent un tournant majeur dans la gestion diplomatique et onusienne du dossier du Sahara marocain. Entre changement de paradigme, fin du mandat de la Minurso et nouvelles perspectives de règlement politique sous souveraineté marocaine, cette séquence ouvre une nouvelle étape dont les implications diplomatiques, institutionnelles et sécuritaires sont décryptées par Moussaoui Ajlaoui.

Les dernières évolutions au Conseil de sécurité, suivies du communiqué du Cabinet Royal, marquent un tournant historique dans la gestion diplomatique du dossier du Sahara marocain. Comment analysez-vous cette nouvelle séquence ?

Tout d'abord, il faut souligner que le communiqué du Cabinet Royal a pris tout le monde de court, y compris les Nations unies. Personne ne s'attendait à une telle annonce. Il marque un tournant historique, consacrant une rupture entre deux phases distinctes dans le traitement du dossier du Sahara marocain au sein de l'ONU.

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La première phase s'ouvre en octobre 1975, lorsque l'Espagne, au lendemain de l'annonce de la Marche Verte par Feu SM le Roi Hassan II, saisit le Conseil de sécurité au sujet de la question du Sahara, en invoquant les dispositions du chapitre VI de la Charte des Nations unies. Dès lors, le dossier du Sahara est devenu l'une des questions examinées parallèlement par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, au motif que les événements survenus dans la région étaient susceptibles d'affecter la paix et la stabilité et que leur règlement pouvait être recherché par la voie de la négociation, conformément aux dispositions du chapitre VI.

Cette dynamique s'est poursuivie pendant plusieurs décennies, jusqu'à l'adoption de la résolution 2797 en octobre 2025, en passant notamment par le cessez-le-feu instauré en septembre 1991 et la création de la Minurso, initialement investie de sept missions. Ces dernières ont progressivement perdu leur pertinence, notamment à la suite de la résolution 1309 (2000), qui a privilégié la recherche d'un règlement politique du conflit via la négociation.

Un décalage manifeste a toutefois persisté entre l'évolution de l'approche du Conseil de sécurité et le maintien de la Minurso dans une configuration institutionnelle et fonctionnelle héritée d'une période antérieure. Alors que le traitement politique du dossier évoluait, le mandat et les modalités d'intervention de la Mission ne s'adaptaient pas suffisamment aux nouvelles réalités. C'est de ce décalage qu'ont découlé les difficultés et les interrogations liées au maintien de la Minurso au Sahara.

La deuxième phase commence avec la résolution 2797, adoptée en octobre 2025, qui a dessiné les contours d'une nouvelle étape dans le traitement du dossier au sein des Nations unies. Celle-ci repose sur une logique de «dépassement positif» du conflit régional, à travers la recherche d'une solution politique réaliste, pragmatique et durable, fondée sur l'autonomie sous souveraineté marocaine.

Dans cette perspective, le Conseil de sécurité a appelé le Maroc à actualiser et à préciser son initiative d'autonomie de 2007. Le Royaume a répondu à cette demande en détaillant les concepts et les modalités de mise en oeuvre de l'autonomie dans ses provinces du Sud. Cette évolution a contribué à consolider la dynamique internationale en faveur d'un règlement politique fondé sur cette initiative.

Les développements ultérieurs semblaient ainsi ouvrir la voie à une nouvelle étape dans le processus de règlement de ce conflit régional, notamment à la faveur de trois cycles de négociations. Le rapport présenté par le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, au début du mois d'octobre 2026, a clairement mis en évidence les contours de cette nouvelle phase, en insistant sur la nécessité de privilégier une solution politique réaliste et applicable.

Dans le même sens, l'intervention de l'Envoyé personnel du Secrétaire général, Staffan de Mistura, devant le Conseil de sécurité, le 10 octobre 2026, a mis en évidence la nécessité de clarifier davantage les questions fondamentales soulevées par la résolution 2797. Les Etats-Unis ont alors présenté un projet de résolution visant à traduire cette nouvelle dynamique internationale en orientations politiques plus précises et à adapter le traitement du dossier au Conseil de sécurité aux exigences de cette nouvelle étape.

Cette orientation a été confirmée par les explications de vote des onze membres du Conseil de sécurité ayant soutenu le projet américain amendé, parmi lesquels les Etats-Unis eux-mêmes. Leurs déclarations ont mis en évidence la volonté de faire évoluer le cadre de traitement du dossier afin de l'inscrire dans une logique davantage axée sur la mise en oeuvre d'une solution politique, conformément aux paramètres définis par la résolution 2797.

Ainsi, le 30 octobre 2026 apparaît comme une date charnière. Au-delà de la poursuite des discussions sur le Sahara, il s'agit désormais de tirer les conséquences politiques et institutionnelles de la nouvelle orientation adoptée par le Conseil de sécurité et d'adapter les mécanismes onusiens à cette évolution.

Nous sommes donc passés d'une première phase, ouverte en 1975, à une nouvelle étape amorcée par les évolutions diplomatiques de 2025 et consacrée par les discussions intervenues en octobre 2026. L'enchaînement de ces décisions et de ces prises de position diplomatiques conduit aujourd'hui à un véritable changement de paradigme dans la gestion onusienne du dossier.

En quoi consiste précisément ce changement ?

Cette nouvelle phase ouvre deux perspectives possibles : soit la Minurso évolue vers une mission à caractère politique, chargée d'accompagner la mise en oeuvre des acquis diplomatiques évoqués précédemment et consacrés par les développements intervenus au Conseil de sécurité le 30 octobre, soit il sera mis fin à son mandat.

En effet, les missions qui lui avaient été confiées en septembre 1991 ne semblent plus correspondre à la réalité politique actuelle. Un décalage de plus en plus manifeste existe entre son mandat initial, son identité institutionnelle et les profondes transformations qu'a connues le dossier du Sahara marocain. C'est là que réside aujourd'hui le principal enjeu : repenser le rôle de la Mission à la lumière de la nouvelle dynamique diplomatique ou envisager purement et simplement la fin de ses fonctions. Paradoxalement, le veto russe a contribué à faire pencher la situation vers ce dernier scénario.

Dans ce cas, quel est le statut juridique de la Minurso ?

A compter du 1er novembre à minuit, le mandat de la Minurso, qui arrivait à échéance le 31 octobre conformément à la résolution 2797, a pris fin.

Dans cette perspective, il n'existerait donc plus de cadre juridique autorisant le maintien de la Mission dans ses anciennes prérogatives ou la poursuite de ses déplacements dans nos provinces du Sud. Il convient également de rappeler que ses effectifs ont considérablement diminué au cours de l'année écoulée. Selon cette lecture, les véhicules et les moyens aériens de la Mission ne pourraient plus circuler dans les mêmes conditions qu'auparavant. Quant aux éléments encore présents à l'est du mur de défense, ils pourraient rejoindre Laâyoune dans le cadre d'une coordination avec les Forces Armées Royales.

Parallèlement, des négociations se poursuivent en coulisses au sein du Conseil de sécurité autour de la mise en place d'une commission technique chargée de rapprocher les positions de la majorité des membres du Conseil et celles défendues par la Russie, afin de parvenir à une nouvelle formule susceptible d'éviter un vote négatif de Moscou.

Toutefois, le Maroc n'acceptera jamais une nouvelle formule du Conseil de sécurité dont le contenu serait en deçà des dispositions et des orientations contenues dans le projet américain. A travers le communiqué du Cabinet Royal, le Royaume a pris acte de l'importance des évolutions intervenues le 30 octobre 2026 et exprimé sa satisfaction quant aux avancées enregistrées, notamment en ce qui concerne la fin du mandat de la MINURSO, du rapport du Secrétaire général des Nations unies et des exposés de Staffan de Mistura.

La fin du mandat de la Minurso suscite des interrogations chez les Marocains quant au maintien du cessez-le-feu et fait ressurgir le spectre d'un retour à la guerre. Qu'en est-il réellement?

Il faut distinguer clairement deux questions : le mandat de la Minurso et le maintien du cessez-le-feu. Ce sont deux dimensions liées au dossier du Sahara, à ne pas confondre.

Le Maroc demeure attaché au cessez-le-feu, comme l'a confirmé le communiqué du Cabinet Royal. Il faut toutefois rappeler que la situation a connu un tournant en novembre 2020, lorsque le polisario a annoncé qu'il ne se considérait plus lié par les engagements antérieurs. Depuis lors, le contexte militaire et politique a sensiblement évolué.

La position du Maroc consiste à maintenir son engagement en faveur d'une solution politique, sans renoncer à ses responsabilités en matière de défense de son intégrité territoriale et de préservation de la sécurité. Une évolution du mandat de la Minurso, voire la fin de ses fonctions, ne signifierait donc pas automatiquement une remise en cause du cessez-le-feu par le Maroc.

Quelles pourraient être, dans ce nouveau contexte, les conséquences militaires de la fin du mandat de la Minurso, notamment concernant le mur de défense et la zone tampon ?

Concernant ce point, le Maroc pourrait désormais disposer d'une plus grande marge de manoeuvre pour adapter le dispositif du mur de défense, y compris son tracé, en fonction des exigences opérationnelles et des impératifs de sécurité nationale. Les Forces Armées Royales seraient naturellement seules habilitées à déterminer, en tenant compte des considérations politiques et militaires, les éventuelles adaptations à apporter à ce dispositif.

Le tracé du mur pourrait ainsi être réexaminé, renforcé ou, le cas échéant, prolongé dans certaines directions, notamment vers la frontière mauritanienne, selon les impératifs stratégiques et les intérêts militaires du Royaume. La configuration de certaines zones, notamment le triangle situé à proximité de cette frontière, pourrait également faire l'objet de mesures particulières de surveillance et de sécurisation.

Il faut souligner que le Maroc dispose de différents scénarios et de dispositifs opérationnels susceptibles d'être mobilisés en fonction de l'évolution de la situation. Il s'agit, en définitive, de préserver les intérêts stratégiques du Royaume et de garantir la sécurité de ses provinces du Sud dans le nouveau contexte politique et diplomatique.