Maroc: La Minurso n'est plus - Droit dans ses bottes, Rabat tourne la page

Le veto russe au projet américain, puis l'échec du texte alternatif de Moscou, ont sonné le glas à la Minurso qui fait désormais partie du passé. Le Cabinet Royal y lit un pas décisif vers la clôture du dossier aux Nations unies et la fin d'une logique de gestion.

Une journée qui change la donne

Certaines journées diplomatiques s'achèvent sur une résolution, d'autres sur un communiqué de plus. Celle du vendredi 30 octobre, à New York, s'est soldée par un résultat autrement singulier : deux projets rejetés, un Conseil de sécurité incapable de s'entendre et une mission dont le mandat, échu le 31 octobre, n'a pas été reconduit. Trente-cinq ans après sa création, la Minurso entre dans une zone d'incertitude inédite. D'ailleurs, dès ce dimanche on a commencé à plier bagage.

Le texte américain entendait prolonger la mission en changeant sa vocation : plan marocain d'autonomie comme cadre exclusif des négociations, allègement de la composante militaire, retrait de la référence au référendum dans son appellation. Onze voix pour, trois abstentions, et un veto russe. La riposte de Moscou, une reconduction à l'identique pour un an, n'a recueilli que trois voix, contre une opposition américaine et onze abstentions. Faute d'atteindre le seuil de neuf voix, elle a échoué sans qu'il soit besoin d'un second veto.

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Le constat est saisissant : Washington n'a pas imposé sa nouvelle architecture, Moscou n'a pas sauvé l'ancienne. Les grandes puissances ont prouvé leur talent pour bloquer, beaucoup moins pour bâtir.

Le Communiqué Royal, ou la fin d'une logique de gestion

C'est dans ce contexte que le communiqué du Cabinet Royal prend toute sa portée. La non-reconduction y est présentée comme «un pas significatif vers la clôture définitive du dossier du Sahara marocain aux Nations unies». Pour Rabat, il ne s'agit pas d'un accident de procédure, mais de la rupture avec un cadre arrivé au bout de ses possibilités.

Le calendrier ajoute au symbole. L'événement coïncide avec la Fête de l'Unité, instituée par le Roi Mohammed VI pour incarner le passage d'une gestion du dossier à une transformation profonde de ses paramètres. Le Maroc entend en finir avec la diplomatie de la reconduction annuelle, ce rituel automnal où la question revenait sur la table du Conseil comme un plat réchauffé, pour s'appuyer sur les soutiens acquis à son initiative d'autonomie.

La conséquence est concrète : la présence de la Minurso dans les provinces du Sud, personnel, véhicules, équipements et symboles, devrait cesser dans les prochains jours. Le communiqué referme ainsi une page de 35 ans, héritée d'un contexte jugé « anachronique et révolu ».

L'argument est solide. Créée en 1991 pour organiser un référendum, la mission n'y est jamais parvenue, enlisée dans les querelles sur l'identification des électeurs. Elle a survécu à sa raison d'être, réduite à une fonction de présence pendant que le processus politique faisait du surplace. Rabat en tire une conclusion logique : le dossier ne peut rester prisonnier d'un mécanisme dont la finalité n'a jamais vu le jour, alors que l'autonomie sous souveraineté marocaine gagne sans cesse du terrain.

Le Conseil de sécurité dans le viseur

Le passage le plus ambitieux concerne l'avenir du dossier à l'ONU. Selon le Cabinet Royal, la non-reconduction devrait entraîner le retrait de la question de l'ordre du jour du Conseil de sécurité : plus de réunions périodiques, plus de rapports du Secrétaire général, plus de briefings de l'Envoyé personnel. Des démarches similaires devraient suivre dans les autres organes onusiens.

Rabat ne se contente donc pas de constater l'expiration d'un mandat : il conteste le cadre institutionnel dans lequel le différend est traité depuis des décennies. Encore faut-il distinguer l'ambition de l'acquis. Le Conseil n'a adopté aucune résolution retirant la question de son ordre du jour ; le non-renouvellement ne vaut pas, à lui seul, clôture du processus onusien. La position Royale fixe un cap plutôt qu'elle ne constate un fait juridique. Mais c'est précisément là que réside l'habileté : transformer un blocage institutionnel en levier diplomatique.

Washington et Moscou, deux stratégies inconciliables

Washington voulait prolonger la dynamique de la résolution 2797, qui avait dès 2025 retenu le plan d'autonomie comme base des négociations, en lui donnant un caractère exclusif. Moscou y a vu un préjugement de l'issue et une atteinte à l'autodétermination réclamée par le polisario. Mais l'opposition au texte américain ne s'est pas muée en adhésion au texte russe : on peut rejeter une orientation sans se rallier à l'alternative.

Alger et le polisario, fidèles à eux-mêmes, dénoncent une démarche qui compromettrait l'autodétermination. Là où le Royaume du Maroc voit l'occasion de tourner la page d'un dispositif improductif, ses adversaires célèbrent surtout le fait d'avoir empêché le pire, ce qui, à défaut de projet, tient lieu de stratégie.

Le Maroc affiche sa satisfaction tout en réaffirmant son attachement au cessez-le-feu, dans le strict respect de son intégrité territoriale et de la sécurité de ses citoyens. Il peut faire valoir un atout de poids : plus des deux tiers des Etats membres de l'ONU, dont des membres permanents du Conseil, soutiennent l'autonomie sous souveraineté marocaine. Le centre de gravité du dossier s'est déplacé, et ce n'est pas vers Tindouf.

Reste un défi : convertir ces appuis en un processus capable de produire un accord, et éviter que le départ de la mission ne crée un vide sur le terrain. La fin de la surveillance onusienne ne supprimera ni les tensions ni la nécessité de préserver la stabilité régionale.

A New York, chacun a empêché l'autre de l'emporter. Mais le Maroc entend faire de cette impasse le point de départ d'une nouvelle séquence. La mesure du tournant ne tiendra pas seulement à la fin d'un mandat vieux de 35 ans, mais à la capacité de Rabat à consolider ses soutiens et à inscrire le cessez-le-feu dans une perspective durable.

La page que le Cabinet Royal estime tournée est celle d'un mode de gestion. Reste à écrire celle de la solution politique.