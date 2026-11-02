Le juge d'instruction près la Cour d'appel d'Agadir a ordonné, dimanche, de placer en détention trois individus suite à l'incident au cours duquel un policier a été percuté à Agadir lors de l'exercice de ses fonctions et qui a failli lui coûter la vie, et ce à l'issue de leur interrogatoire préliminaire, en vue de la poursuite de la procédure judiciaire.

En relation avec ledit incident, le conducteur ainsi que deux individus qui l'accompagnaient ont été déférés, dimanche, devant le juge d'instruction, indique un communiqué du Procureur général du Roi près la Cour d'appel d'Agadir, notant que le Parquet général près ladite Cour a requis l'ouverture d'une enquête à l'encontre des mis en cause tout en sollicitant leur placement en détention.

Le Parquet général a requis l'ouverture d'une enquête à l'encontre du conducteur pour le crime de tentative d'homicide volontaire avec préméditation, ivresse publique manifeste, conduite en état d'ivresse manifeste, fuite suite à un accident de la circulation et refus d'obtempérer, précise la même source.

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Il a également requis l'ouverture d'une enquête à l'encontre du deuxième individu pour participation à la tentative d'homicide volontaire avec préméditation, ivresse publique manifeste, déclaration d'une fausse identité susceptible de restreindre l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de cette personne et facilitation à autrui de l'usage de drogues.

Concernant le troisième individu, le parquet général a requis l'ouverture d'une enquête pour participation à la tentative d'homicide volontaire avec préméditation et ivresse publique manifeste.

À l'issue de leur comparution et de leur interrogatoire préliminaire, le juge d'instruction a ordonné le placement en détention des trois individus pour les besoins de la procédure judiciaire, conclut-on.