Maroc: Eredivisie - Ouazane passeur décisif, Baouf et El Arguioui buteurs avec Cambuur

2 Novembre 2026
Libération (Casablanca)

Les joueurs marocains Abdellah Ouazane, Ismael Baouf et Rafik El Arguioui se sont illustrés lors de la 11è journée du championnat néerlandais de football (Eredivisie), disputée ce week-end, en contribuant aux victoires de leurs équipes respectives.

Abdellah Ouazane (milieu offensif) a délivré une passe décisive sur l'unique but de la victoire de l'Ajax Amsterdam face à l'AZ Alkmaar. Le jeune international marocain porte ainsi son bilan depuis le début de la saison à deux buts et une passe décisive en championnat néerlandais.

De son côté, Ismael Baouf (défenseur) a ouvert le score pour Cambuur, lors de la large victoire de son équipe face à Go Ahead Eagles (4-0). A la réception d'un corner tiré par son compatriote Rafik El Arguioui, Baouf a placé une tête victorieuse pour inscrire son deuxième but de la saison. Sa prestation lui a valu le titre d'homme du match.

El Arguioui s'est également démarqué en inscrivant le quatrième but de Cambuur d'une superbe frappe. Servi dans la surface de réparation, l'attaquant marocain a profité de la sortie avancée du gardien adverse Jasper Cillessen pour le lober et parachever le succès de son équipe.

Avec cette réalisation, El Arguioui porte son bilan à six buts et une passe décisive en onze apparitions cette saison.

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