Maroc: Moussem de Tan-Tan - Le patrimoine ancestral des nomades mis à l'honneur

Le patrimoine ancestral des nomades a été mis à l'honneur, dimanche soir, lors d'un carnaval haut en couleurs organisé dans le cadre de la 19e édition du Moussem de Tan-Tan, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette parade a été l'occasion de célébrer les traditions artistiques locales, le mode de vie nomade, les coutumes du terroir (costumes traditionnels, folklore, musique, sports ancestraux) ainsi que les nombreux atouts de la région. Elle a été également marquée par la participation de groupes folkloriques venus des quatre coins du Royaume, dans une ambiance festive aux rythmes de spectacles divers, témoignant de la diversité et de l'authenticité de la culture marocaine séculaire. Invitée d'honneur de ce rendez-vous, une formation venue des Émirats Arabes Unis a conquis le public avec un spectacle saisissant de danses traditionnelles, illustrant avec brio la profondeur et la diversité des arts populaires de ce pays.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur artistique du Moussem de Tan-Tan, Charaf-Eddine Zine El Abidine, a souligné que la 19e édition de ce Moussem se tient dans le sillage de la dynamique festive particulière marquant la célébration du premier anniversaire de la Fête de l'Unité, dans une ambiance de ferveur populaire, de fierté et de liesse générale. Il a également relevé que cette communion prend tout son sens à la lumière des développements positifs et décisifs que connaît la cause nationale, conférant à cette édition une portée symbolique majeure.

La 19e édition du Moussem de Tan-Tan se poursuit jusqu'au 3 novembre, avec une programmation riche et diversifiée comprenant des compétitions traditionnelles de fantasia, des courses de dromadaires et des concours de traite des chamelles, ainsi que de grands spectacles artistiques et des rencontres intellectuelles autour de thématiques liées à l'investissement et à la culture hassanie.

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