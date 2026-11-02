Maroc: Botola Pro D1 « Inwi » - Le Kawkab Marrakech s'empare de la tête du classement

La 6e journée de la Botola Pro D1 « Inwi », qui s'est achevée dimanche soir, a été marquée par une intensification de la lutte en tête du classement, avec le Kawkab Marrakech qui a réussi à s'emparer seul du fauteuil de leader.

Le club de la Cité Ocre a signé une précieuse victoire à l'extérieur face à l'Amal Tiznit (1-0), portant ainsi son total à 13 points. Il a profité du match nul vierge concédé par le COD Meknès face à l'AS FAR pour prendre les commandes du championnat. Le club de la capitale ismaïlienne occupe désormais la deuxième place avec 11 points, à égalité avec le Wydad de Casablanca.

Le Wydad a également réalisé une bonne opération lors de cette journée en s'imposant à domicile face au Moghreb Tétouan (1-0). Avec 11 points au compteur, le club casablancais occupe la troisième place, derrière le COD Meknès, à la faveur de la différence de buts.

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L'Ittihad de Tanger a, pour sa part, poursuivi son ascension vers le haut du classement après sa victoire face à la Renaissance Zemamra (1-0), lui permettant de se hisser à la quatrième place avec 10 points. Il est suivi par le Wydad de Témara, qui a créé la surprise en s'imposant face au champion en titre, le Maghreb de Fès (1-0), portant ainsi son total à 9 points et occupant la cinquième position.

De leur côté, le Difaâ d'El Jadida et l'Union Touarga se sont neutralisés (1-1), portant leur total respectif à 8 points. Ils sont rejoints dans cette zone du classement par le Hassania d'Agadir, battu par le FUS de Rabat (0-1), ainsi que par le Maghreb de Fès et l'AS FAR, cette dernière comptant toutefois deux matchs en retard.

En clôture de cette journée, la Renaissance de Berkane a décroché sa première victoire de la saison en prenant le dessus sur le Raja de Casablanca (2-0). Ce succès permet au club de l'Oriental de remonter à la 12e place avec 7 points, tandis que les Verts restent bloqués à la 13e position avec 6 unités.

Dans le bas du classement, la situation devient de plus en plus préoccupante pour l'Amal Tiznit (4 points), le Moghreb Tétouan (3 points) et la Renaissance Zemamra, lanterne rouge avec un seul point. Leurs nouvelles défaites compliquent davantage leur situation et renforcent la pression dans la lutte pour le maintien.