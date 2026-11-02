Maroc: Sahara marocain - De la marche de la patience et de la persévérance à l'horizon de l'unité et de la victoire

Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire dans la mémoire des Marocains. C'est un rendez-vous pour évoquer une patrie demeurée ancrée dans la conscience de ses enfants, et une cause inscrite au cœur des générations successives.

De Tanger à Lagouira, des sommets de l'Atlas aux sables du Sahara, le Maroc est resté uni dans sa foi en la justesse de sa Cause, attaché à ses droits et convaincu que les grandes causes nationales ne triomphent pas seulement par l'éclat des voix, mais aussi par la patience, la sagesse, la constance et le travail continu.

L'évolution enregistrée au Conseil de sécurité ce 30 octobre 2026, à la suite de la non-adoption des deux projets de résolution relatifs à la prorogation du mandat de la MINURSO, ouvre une nouvelle étape dans le cheminement de la question du Sahara marocain. Elle place la région face à des transformations diplomatiques et politiques de première importance.

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Il s'agit d'un moment qui mérite que l'on s'y arrête -- non pas comme une simple étape de l'agenda onusien, mais comme l'occasion de se remémorer un long parcours de lutte nationale, mené par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, avec sagesse et clairvoyance. Un parcours adossé à une diplomatie sereine et efficace, guidée par une vision claire qui fait de l'initiative d'autonomie, sous souveraineté marocaine, le seul socle réaliste pour le règlement de ce différend régional.

Cette évolution revêt une symbolique toute particulière en coïncidant avec la célébration de la Fête de l'Unité. Elle porte en elle des significations nationales profondes, rappelant que l'unité du Maroc ne se résume pas à des frontières dessinées sur une carte, mais qu'elle incarne une histoire partagée, une mémoire collective et des liens humains et affectifs indissolubles.

Le plus beau, en cet instant, est de rendre hommage aux fils et filles du Sahara marocain, qui ont toujours constitué un maillon essentiel du tissu national, ainsi qu'aux générations de Marocains qui ont porté cette Cause dans leur coeur et l'ont défendue avec une foi inébranlable, chacun depuis sa position et quelles que soient les circonstances.

L'enjeu aujourd'hui ne se limite plus à engranger des succès diplomatiques, quelle qu'en soit l'importance. Il s'étend à la transformation de cette dynamique en un développement global, une justice spatiale, une dignité sociale et des opportunités réelles pour la population des provinces du Sud, afin que l'unité nationale soit une réalité concrète au quotidien pour chaque citoyen.

Car le Maroc qui défend son intégrité territoriale est aussi le Maroc qui fait le pari de l'unité à travers le développement, la dignité, la justice et l'avenir.

Aujourd'hui, alors que nous abordons cette nouvelle étape, la fierté nationale doit s'accompagner de responsabilité, l'optimisme de travail, et la joie d'une conscience aiguë : le processus de consolidation des acquis exige toujours plus de vigilance, de sagesse et de mobilisation nationale.

Puisse Dieu préserver le Maroc, lui accorder la pérennité de la sécurité, de la stabilité et de l'unité, et combler Sa Majesté le Roi Mohammed VI en tout ce qui concourt au bien de la patrie et des citoyens.

Vive le Maroc uni de Tanger à Lagouira... Vive le Sahara au cœur du Maroc, et vive le Maroc au cœur du Sahara.