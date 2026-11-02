Tunisie: Sousse - Le CHU Sahloul réceptionne un premier lot de 200 nouveaux lits médicaux

Dans le cadre d'un programme de modernisation visant à améliorer les conditions d'hébergement et à rehausser la qualité des services de santé, l'hôpital universitaire Sahloul de Sousse a réceptionné une première tranche de 200 nouveaux lits sur un total de 313 lits d'hospitalisation programmés.

La direction de l'hôpital a d'ores et déjà entamé la mise en oeuvre du plan de déploiement de ces équipements. Et ce, en accordant la priorité absolue à l'unité d'hémodialyse dont la totalité des 20 lits a été renouvelée et installée durant la journée d'hier, dimanche 1er Novembre 2026.

Cela dit, le processus d'installation des nouvelles infrastructures de couchage se poursuit de manière continue à travers les différents services et unités cliniques de l'établissement, selon un calendrier technique préétabli. L'achèvement complet de cette opération de mise à niveau interviendra immédiatement après la livraison du second et dernier lot, estimé à 113 lits.

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Ce projet s'inscrit en droite ligne avec l'exécution du plan stratégique de l'établissement, lequel cible l'optimisation des conditions de séjour des patients, la consolidation de leur confort et de leur sécurité sanitaire, ainsi que la restructuration globale de la prise en charge et le développement des plateaux techniques hospitaliers.