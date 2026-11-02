Tunisie: Technologie - Avec la participation de 900 experts, le Forum international des DSI s'ouvre jeudi à Hammamet

La ville de Hammamet accueillera du jeudi 5 au samedi 7 novembre la 12e édition du Forum international des directeurs des systèmes d'information, sous l'enseigne « Orientation complète : de l'idée à la valeur ». Ce rendez-vous technologique majeur réunira des directeurs des systèmes d'information, des experts, des entreprises spécialisées, des startups ainsi que des délégations internationales.

Intervenant ce lundi 2 novembre 2026 sur les ondes de la Radio Nationale, Bassam Romdhan, membre du comité d'organisation du forum, a indiqué que cette manifestation verra la participation de plus de 900 professionnels issus de nombreux pays africains et européens, dans l'optique de dynamiser la coopération technique bilatérale et multilatérale. Le responsable a précisé que cette édition sera marquée par un hommage particulier rendu à la République du Niger.

Les travaux de cette année se focaliseront principalement sur l'intelligence artificielle, l'innovation et la transformation numérique. Dans cet ordre d'idées, les participants s'attacheront à analyser les mécanismes de transition permettant de passer des concepts théoriques et des expériences pilotes en intelligence artificielle à des applications concrètes, sécurisées et capables de générer une valeur ajoutée palpable pour le fonctionnement des entreprises et des organisations.

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Ce virage vers l'opérationnalisation de l'intelligence artificielle intervient à un moment charnière pour les directions informatiques, confrontées à l'obligation de rationaliser leurs investissements technologiques face aux impératifs de cyber-sécurité et de souveraineté des données.

Par ailleurs, le choix de mettre à l'honneur le Niger illustre la volonté croissante d'écosystèmes technologiques interconnectés au niveau continental, capables de développer des solutions informatiques adaptées aux réalités locales, notamment en matière de « cloud computing » et d'inclusion numérique.

Dans un paysage entrepreneurial en pleine mutation, la capacité des responsables techniques à convertir les innovations de rupture en gains d'efficacité réels constitue désormais le principal indicateur de performance, reléguant les phases d'expérimentation théorique au profit d'architectures logicielles hautement sécurisées et génératrices de croissance.