Tunisie: Lutte contre le cyberharcèlement des enfants - Forum national le 5 novembre prochian

2 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

À l'occasion de la Journée arabe de lutte contre le cyberharcèlement, la Tunisie organisera, jeudi 5 novembre 2026, un forum national consacré au harcèlement dans l'espace numérique.

Cette rencontre est organisée par le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).

Le forum se tiendra au Pôle technologique El Ghazala, sous le slogan « Pour un environnement numérique sûr pour tous les enfants ».

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action national visant à prévenir et à lutter contre les violences exercées sur les enfants sur Internet, à l'horizon 2028.

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