Sénégal: Femmes et métiers du sport - Un officiel plaide pour un meilleur accès aux opportunités professionnelles

Dakar — Le ministère de la Jeunesse et des Sports entend promouvoir une plus grande présence des femmes dans les métiers du sport, en facilitant leur accès à la formation, à l'emploi, à l'entrepreneuriat et aux postes de responsabilité, a indiqué lundi le directeur général des Sports, Gilbert Sidy Lamine Mbengue.

Selon M. Mbengue, cette perspective passe d'abord par l'information et l'orientation, puis par le renforcement des compétences, l'accès à l'emploi, à l'entrepreneuriat, au financement et aux réseaux professionnels, ainsi que par une plus grande présence des femmes dans les instances de décision du mouvement sportif.

Il représentait la ministre de la Jeunesse et des Sports à la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Forum Femmes, Sports et Métiers du Sport au Sénégal, axée sur le thème "Faire avancer la place des femmes dans les métiers du sport". Il a également appelé à la mise en place d'un environnement sportif permettant aux femmes et aux jeunes filles d'évoluer dans des conditions équitables, sécurisées et respectueuses de leurs droits.

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"Notre ambition doit être de permettre à une jeune Sénégalaise qui aime le sport de comprendre qu'elle peut en faire non seulement une passion, mais également un métier, une carrière, un projet de vie", a-t-il déclaré. Il a souligné la nécessité de mieux faire connaître les formations, les professions et les opportunités offertes aux aux jeunes filles dans ce secteur, qu'elles vivent à Dakar, Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Kédougou ou dans d'autres localités du pays.

Le directeur général des Sports a par ailleurs relevé les progrès enregistrés dans la participation des femmes aux compétitions sportives internationales, rappelant que leur proportion parmi les athlètes aux Jeux olympiques d'été par exemple est passée d'environ 2 % en 1900 à 50 % lors des Jeux de Paris 2024.

Il a toutefois insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts en faveur de leur représentation dans les instances de décision, en encourageant davantage de femmes à investir les clubs, les ligues, les fédérations et les structures de gestion du sport. La fondatrice de l'agence For Your Goals, initiatrice du forum, Awa Diack, a présenté cette rencontre comme un cadre d'échanges et de mise en relation entre les jeunes filles, les professionnelles du sport, les institutions, les entreprises et les fédérations.

"Ce forum n'est donc pas un événement de plus. C'est une invitation à penser le sport féminin, à ouvrir les portes aux femmes et aux jeunes filles de ce pays, à connecter des générations, des institutions, des entreprises, des fédérations et des professionnels, mais surtout à passer de la réflexion à l'action", a-t-elle déclaré.

Elle a expliqué que l'objectif est notamment de permettre aux jeunes participantes de rencontrer des professionnels, de découvrir des métiers parfois méconnus, de s'informer sur les parcours de formation et de nouer des contacts susceptibles de favoriser leur insertion dans le secteur. Mme Diack a également insisté sur la dimension intergénérationnelle de cette initiative, soulignant l'importance de valoriser l'expérience des femmes qui ont contribué à ouvrir la voie aux nouvelles générations.