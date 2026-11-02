Sénégal: Kaolack - L'ORSRE mise sur la contractualisation pour sécuriser les transactions agricoles

Kaolack — L'Organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt (ORSRE), à travers le Programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage (PCAE), a organisé lundi à Kaolack (centre) un atelier d'information et de sensibilisation sur la contractualisation agricole, dans le but de renforcer les relations commerciales entre les acteurs des chaînes de valeur.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série d'ateliers déployés dans les sept régions du bassin arachidier élargi, en vue de promouvoir des mécanismes de contractualisation entre producteurs, organisations professionnelles agricoles, transformateurs, commerçants, acheteurs et institutions financières. La contractualisation permet de définir, en amont, les engagements des différentes parties, notamment en matière de volumes de production, de qualité, de conditions de livraison et de modalités de paiement.

Selon le coordonnateur du PCAE, Mamadou Lamine Souané, cette initiative vise à permettre aux acteurs des chaînes de valeur agricoles de se concerter afin d'améliorer les conditions de production, de commercialisation et de financement. Il a indiqué que le programme entend promouvoir le principe "vendre avant de produir", en favorisant la mise en relation entre les différents intervenants, notamment les producteurs, les entreposeurs professionnels, les acheteurs et les établissements financiers.

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M. Souané a également mis en exergue le rôle du récépissé d'entrepôt, un titre représentatif des marchandises stockées qui permet à leurs propriétaires de mobiliser des financements auprès des banques et systèmes financiers décentralisés, en utilisant leurs stocks comme garantie.

Ce mécanisme permet aux producteurs de conserver leurs récoltes dans des entrepôts agréés, d'accéder à des financements et d'attendre une évolution favorable des prix avant de procéder à leur commercialisation, a-t-il expliqué. Il contribue ainsi à limiter les ventes précipitées et le bradage des productions agricoles, souvent liés aux besoins immédiats de trésorerie des producteurs. Le coordonnateur du PCAE a également fait état de précontrats en cours d'élaboration, qui devraient faciliter la mise en place d'un dispositif de contractualisation impliquant les différents acteurs, notamment les banques et les entreposeurs, sous la supervision de l'ORSRE.

L'adjoint au gouverneur de Kaolack chargé du développement, Mamadou Habib Kamara, a souligné, pour sa part, l'importance de cette initiative pour une région qui occupe une place importante dans la production, la collecte, la transformation et la commercialisation agricoles. Il a relevé que les acteurs de la filière arachide restent confrontés à plusieurs difficultés, notamment l'accès au financement, les capacités de stockage et l'insuffisance des mécanismes de mise en relation entre producteurs et acheteurs.

La contractualisation constitue, à cet égard, un outil de sécurisation des transactions commerciales, en permettant aux producteurs et aux acheteurs de convenir à l'avance des conditions de commercialisation, notamment des prix, a-t-il fait valoir. Selon M. Kamara, ce dispositif devrait contribuer à une meilleure organisation des échanges commerciaux et permettre aux producteurs de mieux valoriser leurs récoltes.