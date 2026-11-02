Sénégal: Kaolack - Les JOJ vécus principalement par le biais des médias sociaux

Kaolack — A des centaines de kilomètres des sites de compétition, les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 se vivent aussi à Kaolack, ville-carrefour située au centre du Sénégal. Dans la capitale du Saloum, qui n'abrite aucune infrastructure dédiée aux épreuves, les populations suivent les performances des jeunes athlètes principalement à travers les réseaux sociaux, les retransmissions médiatiques et les conversations quotidiennes.

Sur son taxi Jakarta, Ousmane Seck ne rate presque rien des images qui circulent sur les plateformes numériques. Pour ce conducteur, les médias sociaux constituent la principale fenêtre sur cette compétition internationale qui réunit de jeunes sportifs venus de plusieurs pays. "J'ai beaucoup apprécié la cérémonie d'ouverture. Elle a montré au monde entier la richesse de notre culture et de nos traditions", confie-t-il, encore marqué par ce spectacle qu'il a trouvé particulièrement riche en couleurs.

Au-delà de la cérémonie d'ouverture, il dit suivre les contenus consacrés aux différentes disciplines sportives notamment sur Tiktok, histoire de rester connecté à l'actualité des Jeux, malgré l'éloignement des sites de compétition. Cette manière de vivre les JOJ est l'approche également adoptée par Dame Diome, arbitre de ligue. Il se réjouit notamment de la multiplication des contenus numériques consacrés à l'événement, estimant que cette stratégie facilite l'accès à l'information sportive.

Pour lui, les vidéos, les images et les résumés diffusés sur les plateformes numériques permettent aux populations des régions éloignées des sites de compétition de ne pas rester en marge de ce rendez-vous sportif. Dans les rues de Kaolack, l'effervescence olympique reste cependant relativement discrète. Pas de rassemblements particuliers, ni d'animations visibles dans les principales artères de la ville. Le quotidien des habitants semble se poursuivre normalement, même si les JOJ trouvent progressivement leur place dans les échanges.

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Rencontrée aux abords du centre-ville, Fatima Zahra Diop exprime, pour sa part, sa fierté de voir le Sénégal accueillir un événement sportif d'une telle envergure. Elle salue le défi organisationnel relevé par le pays, mais regrette que Kaolack ne figure pas parmi les villes retenues pour accueillir des compétitions. A ses yeux, la capitale du Saloum dispose pourtant d'un potentiel qui aurait pu être davantage mis à contribution dans le cadre de cette manifestation internationale.

Dans les grand-places et autres lieux de rassemblement, les Jeux alimentent néanmoins les discussions. Les performances des jeunes athlètes, les images des différentes épreuves et les temps forts de la compétition sont autant de sujets qui animent les échanges entre passionnés de sport et simples curieux.

Même loin des infrastructures olympiques, Kaolack participe à sa manière à la fête. A défaut de vivre les compétitions dans les tribunes, ses habitants les découvrent à travers leurs écrans, faisant des médias sociaux un véritable trait d'union entre la ville et les JOJ Dakar 2026.