Sénégal: JOJ Dakar 2026 - À la découverte des trois costumières qui ont "habillé" la cérémonie d'ouverture

Dakar — Les trois costumières de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Maguette Guèye, Khadija Aisha Ba et Selly Raby Kane, sont des identités remarquables de la scène créative sénégalaise, s'attachant chacune avec son style à porter l'expression de symboles forts et de références significatives dans leur travail.
Les trois dames ont assuré la création des costumes pour les trois temps de la fresque de 90 minutes proposée pour lancer les Jeux.
Maguette Guèye (Temps 1), Khadija Aisha Ba (Temps 2), Selly Raby Kane (Temps 3) ont fait parler leur sens de la créativité, leur audace à faire bouger les lignes et à bousculer les codes, tout en restant arrimées à des références et savoir-faire puisés dans le patrimoine sénégalais et, plus généralement, africain.
Elles ont offert à un public ébloui un tableau resplendissant de beauté en faisant des propositions qui leur ressemblent, reflètent leur sensibilité et leur personnalité, des costumes qui parlent à une communauté qui y retrouve des éléments de son imaginaire.
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- Maguette Guèye est une costumière de cinéma et une styliste formée à l'École nationale des arts du Sénégal. A l'ouverture des JOJ, elle a créé les costumes du premier tableau. Elle s'y est attachée, comme dans son travail de tous les jours, à montrer une facette de la culture de son pays. C'est en 2014 qu'elle a créé "MAGGI" avec un travail soigné sur les parures et des étoffes divers, notamment. C'est à elle que le réalisateur Abdou Lahad Wone a fait appel pour réaliser les costumes de la saison 2 de la série "Tundu Wundu"
- L'Artisane est le nom de la marque - fondée en 2011 - de Khadija Aisha Ba, qui s'illustre dans la confection d'accessoires faits main, la création de mode, la maroquinerie. Khadija Aisha Bâ puise son inspiration et son énergie créatrice dans l'univers du Sénégal des années 1940 et 1950 ainsi que dans les styles des deux premières décennies du Sénégal post-indépendance - vêtements dits traditionnels portés avec des chaussures contemporaines, parures, bijoux, sacs - le tout dans des couleurs diverses.
- Une vision réductrice fait d'elle celle qui a habillé Beyonce, mais Selly Raby Kane, foncièrement installée dans la création depuis une vingtaine d'années, est d'abord un nom qui compte dans le milieu de la mode de son pays. Selly Raby Kane a fait des études supérieures en administration-gestion et en droit privé. Mais c'est dans la création de mode qu'elle a la sensibilité de déployer son énergie et sa vision. Son court métrage "Tang Jer" - Grand Prix au Festival Dakar Court 2020 - est un concentré de son monde, entre créations colorées et innovantes et personnages aux profils décalés.