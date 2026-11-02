Sénégal: JOJ Dakar 2026 - À la découverte des trois costumières qui ont "habillé" la cérémonie d'ouverture

Dakar — Les trois costumières de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Maguette Guèye, Khadija Aisha Ba et Selly Raby Kane, sont des identités remarquables de la scène créative sénégalaise, s'attachant chacune avec son style à porter l'expression de symboles forts et de références significatives dans leur travail.

Les trois dames ont assuré la création des costumes pour les trois temps de la fresque de 90 minutes proposée pour lancer les Jeux.

Maguette Guèye (Temps 1), Khadija Aisha Ba (Temps 2), Selly Raby Kane (Temps 3) ont fait parler leur sens de la créativité, leur audace à faire bouger les lignes et à bousculer les codes, tout en restant arrimées à des références et savoir-faire puisés dans le patrimoine sénégalais et, plus généralement, africain.

Elles ont offert à un public ébloui un tableau resplendissant de beauté en faisant des propositions qui leur ressemblent, reflètent leur sensibilité et leur personnalité, des costumes qui parlent à une communauté qui y retrouve des éléments de son imaginaire.

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