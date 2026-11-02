Sénégal: Les députés en plénière, mardi, pour l'examen de la loi de finances rectificative 2026

Dakar — Les députés sont convoqués en séance plénière mardi, à partir de 10h, pour l'examen de la loi de finances rectificative pour l'année 2026, a appris l'APS de l'Assemblée nationale.

Cette session va porter "sur l'examen du projet de loi n°40/2026 portant loi de finances rectificative (LFR) pour l'année 2026", a précisé l'institution parlementaire sur ses réseaux sociaux.

Elle signale que le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Djiba, va défendre ce projet de loi devant la représentation parlementaire.