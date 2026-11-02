Sénégal: JOJ 2026 - La gambienne Alimatu Job en lice cet après-midi pour le bronze en judo (moins de 52 kg)

Diamniadio — La judokate gambienne Alimatu Job, tombeuse lundi de la Panaméenne Julietta Escobar par ippon, va disputer dans l'après-midi un combat pour la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 52 kg, comptant pour les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

"Quand j'ai vu que le temps s'était presque écoulé, j'étais un peu découragée, mais je me suis concentrée pour revenir au score", a confié Job à l'APS. "C'est une adversaire très costaud et technique, qui m'a fatiguée. Je vais me concentrer pour aller chercher le bronze s'il plaît à Dieu", a ajouté Alimatu Job, âgée de 16 ans. La Gambienne avait perdu son premier combat face à la Costaricienne Jimena Morales Gamboa, avant de prendre sa revanche sur cette dernière, sur le score de 100 à 10, selon les résultats communiqués. Elle affrontera cet après-midi la Moldave Chiron Alexandra pour tenter de décrocher la médaille de bronze.