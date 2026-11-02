Sénégal: Université de Ziguinchor - Le SAES annonce un arrêt total des cours et des activités administratives à compter de ce lundi

Ziguinchor — La coordination du Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (SAES) de l'université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) annonce avoir décrété un arrêt total des cours et des tâches administratives à compter de ce lundi 2 novembre 2026 à 8 heures, en protestation contre le non-paiement des salaires du personnel d'enseignement et de recherche (PER).

Dans un communiqué rendu public, le SAES-UASZ appelle tous ses affiliés à respecter "scrupuleusement" ce mot- d'ordre de grève, qui s'appliquera "de façon stricte et systématique dès le premier jour ouvrable de chaque mois en cas de nouveau dysfonctionnement dans le paiement des salaires".

Cette décision fait suite à des tensions récurrentes à l'UASZ concernant les retards de paiements, l'achèvement des chantiers et la gouvernance administrative de l'université, selon les syndicalistes