Sénégal: Université de Ziguinchor - Le SAES annonce un arrêt total des cours et des activités administratives à compter de ce lundi

2 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — La coordination du Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (SAES) de l'université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) annonce avoir décrété un arrêt total des cours et des tâches administratives à compter de ce lundi 2 novembre 2026 à 8 heures, en protestation contre le non-paiement des salaires du personnel d'enseignement et de recherche (PER).

Dans un communiqué rendu public, le SAES-UASZ appelle tous ses affiliés à respecter "scrupuleusement" ce mot- d'ordre de grève, qui s'appliquera "de façon stricte et systématique dès le premier jour ouvrable de chaque mois en cas de nouveau dysfonctionnement dans le paiement des salaires".

Cette décision fait suite à des tensions récurrentes à l'UASZ concernant les retards de paiements, l'achèvement des chantiers et la gouvernance administrative de l'université, selon les syndicalistes

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.