Sénégal: Saraya - Des comprimés de type Tramadol saisis pour une contrevaleur de "plus de 22 millions" CFA

Kédougou — La Brigade de recherches de la gendarmerie de Kédougou (sud-est) a saisi ce week-end 11 360 comprimés de type Tramadol de plus de 22 millions francs CFA à l'issue d'une opération dans les sites aurifères de Tenkoto, Sambranbougou et Bransan, dans le département de Saraya, a-t-on appris lundi de source sécuritaire.

Selon la même source, cette opération est partie de l'exploitation de renseignements faisant état, dans les localités concernées, de présumées activités d'exploitation minière illégale et de trafic de drogue notamment d'analgésique type Tramadol, en comprimés et en poudre. La contrevaleur de la drogue saisie a été évaluée à "plus de 22 millions francs CFA", selon cette source.

"Nous avons également saisi deux tricycles, trois motos, 19 sacs de cyanure, 17 sacs de charbon, 1 200 litres d'essence, 240 litres de gasoil, 1,5 kg de mercure", en plus des 11 360 comprimés saisis, a-t-elle détaillé. Les personnes interpellées sont poursuivies pour exploitation minière illégale, détention de produits chimiques dangereux, contrebande de produits pétroliers et vente illicite de médicaments prohibés. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie en vue d'identifier et de démanteler le réseau impliqué dans cette affaire.