De la jacinthe d'eau aux pavés recyclés, neuf entreprises de l'économie circulaire changent d'échelle avec l'appui de la Banque

Lancé par le Groupe de la Banque africaine de développement, l'« AfriCircular Growth Programme » accueille sa première cohorte. Ce programme vise à aider ces entreprises à passer à l'échelle, pour renforcer l'industrialisation verte et la transformation locale des ressources africaines.

Il est conduit par la Facilité africaine pour le développement de l'économie circulaire (ACEF), en collaboration avec l'Alliance africaine pour l'économie circulaire (ACEA). Sa première cohorte compte neuf entreprises, présentes dans dix pays africains. Toutes s'appuient sur des ressources locales pour répondre à des besoins concrets. Au Nigeria, les chambres froides solaires de ColdHubs ont permis, en dix ans, de conserver 13,8 millions de kilogrammes de denrées alimentaires. En Ouganda, Bio-Innovations transforme les résidus agricoles en briquettes combustibles qui remplacent le bois de chauffe.

Ces entreprises répondent à un enjeu industriel plus large. Selon l'Indice de l'industrialisation en Afrique 2025 du Groupe de la Banque, le continent représente moins de 2 % de la production manufacturière mondiale. Garder davantage de valeur ajoutée sur le continent passe par le développement de ses capacités de transformation.

Plusieurs entreprises de la cohorte donnent déjà l'exemple. Au Kenya, Chemolex a récolté 45 000 tonnes de jacinthe d'eau, une plante envahissante qu'elle convertit en substitut biodégradable aux plastiques classiques. Au Sénégal, Elementerre associe le typha à la terre locale pour produire des matériaux isolants. Ce qui encombrait les lacs et les cours d'eau devient une matière première industrielle.

Structurer des filières autour des ressources locales

« L'Afrique doit conserver une plus grande part de la valeur sur le continent », a souligné Anthony Nyong, directeur du Département du changement climatique et de la croissance verte de la Banque, lors des Assemblées annuelles 2026 de l'ACEA.

Cette ambition se concrétise dans des filières qui relient la collecte, la transformation et les débouchés industriels, à l'échelle nationale et régionale. GIP-Togo fournit ainsi des granulés recyclés aux fabricants au Togo et dans les pays voisins. L'entreprise produit également des pavés, déjà posés sur un rond-point de Lomé, ainsi que des béquilles vendues à moitié prix par rapport aux modèles importés. Elle prévoit d'augmenter sa production de granulés et de passer de 300 à 500 tonnes par mois.

Ces activités créent des emplois et soutiennent les revenus de leurs clients. Chemolex mobilise plus de 1 600 femmes et jeunes, tandis qu'Eco Renew a créé 77 emplois formels. Dirigée par des femmes, Sikili propose aux chauffeurs de VTC des smartphones reconditionnés, payables par versements quotidiens. Son constat est simple : « Sans téléphone, pas de courses, pas de revenu. »

Les industriels y gagnent aussi en maîtrise de leurs coûts. Les prix des granulés d'Eco Renew sont restés « relativement stables depuis quatre ans », ce qui préserve les marges de ses clients face aux fluctuations des marchés pétrochimiques.

Accompagner la croissance et faciliter l'accès au financement

Pour franchir un nouveau cap, ces entreprises doivent sécuriser leurs approvisionnements, garantir la qualité et consolider leur gestion. L'accès au financement reste un obstacle. En Angola, NARISREC, qui valorise les équipements électroniques en fin de vie, entend passer « d'une solution à l'impact environnemental avéré » à « un modèle économique prêt à passer à l'échelle ».

Le programme leur propose un accompagnement individuel portant sur la stratégie, les modèles financiers et les dossiers d'investissement. Chaque entreprise sera mise en relation avec au moins dix investisseurs et accompagnée jusqu'à la conclusion des financements. Ensemble, les neuf entreprises cherchent à mobiliser 11,65 millions de dollars américains.

Fonds fiduciaire multidonateurs de la Banque, le Fonds africain pour l'économie circulaire soutient également les politiques nationales d'économie circulaire ainsi que le secrétariat de l'ACEA, hébergé par la Banque. Réunissant 23 pays, cette alliance gouvernementale élabore des politiques et des normes qui ouvrent de nouveaux marchés pour les matières recyclées.

Cet appui s'inscrit dans les stratégies de la Banque pour le développement du secteur privé (2021-2025) et pour le changement climatique et la croissance verte (2021-2030), qui encouragent l'activité des entreprises et l'investissement vert.

L'initiative contribue également aux Quatre Points cardinaux de la Banque. Elle facilite l'accès au capital, tire parti du dividende démographique et favorise la transformation locale des ressources naturelles, afin que l'innovation africaine profite davantage au continent.

Entreprises de la première cohorte

Bio-Innovations (Ouganda) ; Chemolex (Kenya) ; ColdHubs (Nigeria, projets pilotes au Ghana, en Sierra Leone et au Kenya) ; Eco Renew Recyclers (Afrique du Sud) ; Elementerre (Sénégal) ; GIP-Togo (Togo) ; NARISREC/Binewaste (Angola) ; RiverRecycle (Ghana, Inde, Indonésie et Philippines) ; Sikili (Côte d'Ivoire et Sénégal).