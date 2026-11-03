Afrique: Jeux Olympiques 2036 - Sept pays intéressés pour l'organisation

2 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama DIEME

Au total, sept pays ont confirmé leur intérêt d'accueillir les Jeux Olympiques de 2036. Il s'agit, selon un communiqué du Comité International Olympique (CIO) rendu public lundi, de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de la Hongrie, de l'Inde, du Qatar, de la République de Corée et du Türkiye.

Le Comité International Olympique (CIO) a reconfirmé la liste des parties intéressées ayant manifesté leur souhait d'accueillir les Jeux Olympiques de 2036. Dans le cadre de la transparence du processus de sélection de l'hôte, tel qu'approuvé par la Session de l'institution olympique en juin, les noms de ces parties intéressées ont été rendus publics par le CIO le 6 octobre.

« Les sept CNO qui seront pris en considération par le CIO en tant qu'hôtes potentiels à l'organisation des Jeux Olympiques de 2036 sont, dans l'ordre alphabétique : Afrique du Sud, Allemagne, Hongrie, Inde, Qatar, République de Corée et Türkiye », informe le CIO dans un communiqué rendu public le lundi 2 novembre 2026.

Le CIO avait également fixé une date limite pour que d'autres Comités Nationaux Olympiques (CNO) puissent entamer des discussions concernant l'édition de 2036. Cette période est désormais terminée, et aucune autre partie intéressée ne s'est manifestée.

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D'après la présidente de la commission de futur hôte pour les Jeux de l'Olympiade et membre du CIO, Kolinda Grabar-Kitarović, ce sera la première édition des Jeux Olympiques dont l'organisation sera attribuée dans le cadre des changements apportés par le processus « Fit for the Future ».

« Le vif intérêt suscité par l'accueil des Jeux Olympiques de 2036 montre que les pays du monde entier reconnaissent la valeur sociale et économique durable que les Jeux peuvent apporter aux communautés locales. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les sept parties intéressées afin de les aider à développer leurs projets », a-t-il dit.

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