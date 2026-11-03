Congo-Kinshasa: Le projet de loi de finances 2027 déclaré recevable par l'Assemblée nationale

2 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le projet de loi de finances 2027, évalué à 56 930 milliards de francs congolais, soit environ 24,8 milliards de dollars américains, a été déclaré recevable par l'Assemblée nationale vendredi 30 octobre, après deux jours de débat.

En hausse de près de 12 % par rapport au budget rectificatif de 2026, ce projet, défendu par la Première ministre Judith Suminwa, met notamment l'accent sur la sécurité, les infrastructures, l'agriculture, l'emploi et les services sociaux de base.

Le gouvernement présente ces prévisions comme un moyen de soutenir la souveraineté nationale, de relancer la production et d'améliorer les conditions de vie de la population.

De leur côté, les députés ont soulevé plusieurs préoccupations concernant la répartition des ressources, la transparence dans leur gestion et la concrétisation des projets annoncés. Le texte est désormais soumis à l'examen de la commission économique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, pour la poursuite de son parcours parlementaire.

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