Afrique: Festival international du film de Marrakech - Présence remarquée du cinéma marocain

Le cinéma marocain devrait occuper une place de choix dans la programmation de la 23e édition du Festival international du film de Marrakech, prévue du 20 au 28 novembre.

À travers les différentes sections du festival, le public sera au rendez-vous avec des oeuvres reflétant des expériences artistiques variées et illustrant le dynamisme de l'industrie cinématographique au Maroc, outre une sélection de films étrangers tournés dans le Royaume.

Dans le cadre de la compétition officielle de cette édition, figure le film « Alkebulan »du réalisateur Yassine Marco Marroccu. Cette coproduction marocaine, hongroise et qatarie réunit au casting Mohamed Zouaoui, Sonia Okacha, Mourad Hmimou, Aliou Ba, Boubacar Niang et Michele Venitucci.

Ayant bénéficié du soutien des Ateliers de l'Atlas, le programme du festival consacré à l'accompagnement des talents, ce film sera présenté en première mondiale. Il figure parmi les 14 longs métrages en lice pour l'Étoile d'or du festival, décernée par un jury présidé par l'actrice française Marion Cotillard.

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Dans la section Gala, le festival a également programmé la projection du film « La más dulce », réalisé par Laïla Marrakchi. Ce long métrage, qui a été sélectionné pour représenter officiellement le Maroc dans la course aux Oscars 2027, a lui aussi bénéficié du soutien des Ateliers de l'Atlas.

La section Panorama du cinéma marocain comprend, quant à elle, six longs métrages de fiction et documentaires, dont trois seront présentés en première mondiale.

Il s'agit des films « Banou ! » de Mouhssine El Badaoui (documentaire), « Bardi » de Tala Hadid (documentaire avec le soutien des Ateliers de l'Atlas), « Cagoules » de Mohamed Mouftakir, « Halima » de Yassine El Idrissi, « L'Homme des Signes » de Zhor Fassi-Fihri et « Jusqu'à l'aube » de Mohamed Zineddine (avec le soutien des Ateliers de l'Atlas).

Dans la section Jeune public et familles, le festival prévoit la projection du film « Toutes sauf ma mère », du réalisateur Mohcine Besri.

Au total, onze films marocains participeront aux différentes sections du festival, auxquels s'ajoutent trois films étrangers tournés au Maroc.