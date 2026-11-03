Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 3 novembre 2026

revue de presse

Éthiopie : Au moins 50 000 déplacés fuient les violences vers le Kenya

Les violences dans le sud de l'Éthiopie continuent de provoquer un important mouvement de population vers le Kenya. Selon les autorités locales et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), près de 50 000 Éthiopiens ont déjà franchi la frontière pour échapper aux affrontements entre les régions d'Oromia et de Somali.

Dans la ville frontalière kényane de Moyale, des milliers de déplacés attendent d'être enregistrés à l'école primaire Al-Huda, transformée en centre d'accueil. Ils bénéficient d'un statut de protection internationale temporaire en attendant une prise en charge humanitaire. [Source Africanews]

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Mali : Treize ans après Kidal, l’impunité reste préoccupante

L’UNESCO a recensé 189 journalistes tués dans le monde en 2024 et 2025 et fait état d’un taux d’impunité de 86 %, dans un rapport publié lundi 2 novembre 2026. Au Mali, cette journée internationale rappelle l’assassinat, il y a treize ans, des deux envoyés spéciaux de Radio France Internationale (RFI), Ghislaine Dupont et Claude Verlon, dont les responsabilités pénales restent à établir.

Parmi les journalistes tués au cours des deux dernières années, 127 ont perdu la vie dans des zones de conflit, selon le rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Cinquante ont été victimes de frappes de drones dans six zones de guerre, illustrant l’évolution des risques auxquels sont confrontés les professionnels des médias. [Source Apanews]

Côte d’Ivoire : Elima veut mettre le numérique au service de la réussite scolaire

Cofondée par Maryse Kouassi, entrepreneuse de la diaspora ivoirienne, et le Dr Aboubacar Tuo, la startup EdTech franco-ivoirienne élima ambitionne de faciliter la gestion des établissements scolaires et le suivi des élèves grâce au numérique. Sélectionnée pour le programme Impact Startup du Web Summit 2026, organisé du 9 au 12 novembre à Lisbonne, elle compte y rencontrer partenaires et financeurs pour se développer en Afrique, à commencer par la Côte d’Ivoire.

En Côte d’Ivoire, où le ministère de l’Éducation nationale a lancé en octobre 2024 une Stratégie nationale de digitalisation de l’éducation (SNDECI 2024-2028) chiffrée à 220,7 milliards de francs CFA, élima mise sur des outils adaptés aux besoins des écoles et des familles.

Son projet associe une application d’apprentissage déjà disponible sur Google Play et une plateforme de gestion scolaire dont les premières expérimentations doivent débuter prochainement. À quelques jours du Web Summit de Lisbonne, sa cofondatrice revient pour Afrik sur la genèse du projet et sur ce qu’élima doit encore démontrer sur le terrain. [Source Afrik.com]

Les Etats-Unis veulent exclure l'Afrique du Sud et le Rwanda de l'accord commercial AGOA

L'administration Trump entend retirer à Pretoria et Kigali leur accès préférentiel au marché américain dans le cadre de l'African Growth and Opportunity Act (AGOA). Washington accuse les deux pays de ne pas respecter les critères d'éligibilité de cet accord commercial, qui permet à une trentaine de pays africains d'exporter leurs produits vers les États-Unis sans droits de douane.

Nouvelle crispation entre Washington et deux pays africains. Les États-Unis ont annoncé lundi leur intention d'exclure l'Afrique du Sud et le Rwanda de l'AGOA, un dispositif commercial destiné à favoriser les échanges entre les États-Unis et le continent africain. Dans un communiqué, le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a indiqué que Donald Trump estimait, à l'issue d'un examen annuel du programme, que les gouvernements sud-africain et rwandais ne respectaient plus les conditions nécessaires pour en bénéficier.

L'AGOA, renouvelé en septembre dernier par le Congrès américain, permet à une trentaine de pays africains d'exporter de nombreux produits, notamment des vêtements, des produits agricoles et des véhicules, sans droits de douane vers les États-Unis. [Source Africa Radio]

Cameroun : Des associations prônent une loi sur les violences basées sur le genre pour « régler le problème à la racine »

Au Cameroun, les associations de la société civile luttant contre les féminicides ont présenté le 2 novembre 2026 à Yaoundé l'évolution du processus d'élaboration de l'avant-projet de loi relatif aux violences basées sur le genre. Il s'agit d'une loi plus répressive que les textes en vigueur, rédigée début 2026. Une loi que les organisations de la société civile veulent voir sur la table des députés autour de la session de novembre, prévue dans quelques jours.

Devant le Parlement, les organisations de la société civile veulent défendre une nouvelle loi spécifique qui devrait « régler le problème à la racine » et non une « loi cosmétique » comme c'est le cas jusqu'ici, comme l’affirme Yvonne Akoa, présidente de l'Association des femmes juristes du Cameroun : « Ce texte est un texte qui définit les violences basées sur le genre, qui les incrimine, qui les sanctionne. Il y a une ordonnance de protection qui n'existe pas encore. Et puis il y a la réparation. » [Source RFI]

Congo-Brazzaville : Carburant et électricité, la crise se prolonge malgré les annonces du gouvernement

La République du Congo peine toujours à assurer un approvisionnement régulier en carburant, malgré les engagements pris début octobre par le gouvernement. Les transports, le commerce et plusieurs activités industrielles subissent les conséquences de la pénurie, désormais aggravées par les coupures prolongées d’électricité. À Brazzaville et Pointe-Noire, les difficultés d’accès à l’eau potable compliquent également la vie quotidienne, et les perturbations touchent jusqu’aux réseaux de télécommunications

Au Congo-Brazzaville, les stations-service continuent de connaître des ruptures d’approvisionnement, obligeant automobilistes et transporteurs à patienter pendant des heures ou à se tourner vers des revendeurs informels. Le 30 octobre, Radio France Internationale (RFI) rapportait que le litre de carburant se négociait jusqu’à trois ou quatre fois son prix officiel sur le marché parallèle. [Source LSI Africa]

RDC : 500 camions et des milliers de tonnes de cuivre et de cobalt saisis, la Justice ouvre des enquêtes

Plus de 500 camions et autres engins, ainsi que plusieurs milliers de tonnes de cuivre et de cobalt, ont été saisis dans le Lualaba et le Haut-Katanga. Le ministre de la Justice ordonne l’ouverture d’enquêtes judiciaires pour identifier les responsables et établir les infractions.

Dans un communiqué publié le 2 novembre 2026, le ministère de la Justice annonce que Guillaume Ngefa Atondoko Andali a instruit le procureur général près la Cour de cassation d’ouvrir des enquêtes judiciaires après d’importantes saisies réalisées sur plusieurs sites miniers, notamment à Menda, dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. [Source TRT Africa]

Guinée : Interdiction de l’orpaillage anarchique dans une région aurifère

Le gouvernement guinéen a annoncé lundi l’interdiction formelle de l’exploitation artisanale de l’or dans plusieurs zones sensibles de la région aurifère de Siguiri (nord-est) ainsi que le déploiement permanent des forces de défense et de sécurité pour faire respecter cette mesure.

La région de Siguiri est l’une des principales zones aurifères de Guinée, l’un des principaux producteurs d’or sur le continent africain.

L’exploitation artisanale de l’or y constitue une importante source de revenus pour la population, mais elle est régulièrement associée à des problèmes de dégradation environnementale et de sécurité. [Source Le 360 Afrique]

CAN : La CAF abandonne l’idée d’une organisation quadriennale

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a revu sa position et confirmé le retour de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) tous les deux ans. Le président de la CAF a donc tenu sa promesse.

Patrice Motsepe avait, en effet, lui-même annoncé que la CAF allait réexaminer la décision prise en décembre 2025 de faire passer la CAN à un cycle quadriennal après l’édition 2028. La CAF a annoncé l’abandon du projet étouffé dans l’œuf pour soulager beaucoup d’observateurs, dans la mesure où leur critique a fait pencher la balance. [Source Les Dépêches Brazzaville]

JOJ Dakar 2026 - Les athlètes récoltent 57 médailles en deux journées

Cinquante-sept médailles, dont 17 d'or et autant d'argent, ont été décrochées au terme des deux premières journées des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Les compétitions ont démarré dimanche 2 novembre et se poursuivront jusqu'au vendredi 13 novembre. L'Afrique du Sud a obtenu deux médailles d'argent en rugby à 7 et en natation.

Le judoka égyptien Aly Elramly (-81 kilos) a offert sa deuxième médaille de bronze à son pays, après la médaille d'or remportée dimanche 2 novembre par l'Égypte en natation. [Source Agence de Presse Sénégalaise]