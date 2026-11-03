Guinée: Serhou Guirassy, le Guinéen qui brille sur la scène européenne

Avec le Borussia Dortmund, Serhou Guirassy est actuellement co-meilleur buteur de la Ligue des champions avec 4 buts, aux côtés d'Harry Kane (Bayern Munich), d'Erling Haaland (Manchester City), de Luis Suárez du Sporting Portugal et de Tresoldi (Club Bruges). Mercredi 3 novembre, le Borussia Dortmund reçoit le Betis Séville pour le compte de la quatrième journée. L'occasion pour l'international guinéen de continuer sur sa lancée.

Auteur d'un doublé sur la pelouse du FC Sabah en Azerbaïdjan avec son club le Borussia Dortmund, Serhou Guirassy est en tête du classement des buteurs du tournoi. « C'était important de gagner aujourd'hui, et c'est ce que nous avons fait », a déclaré Guirassy à l'issue de la rencontre. Le numéro 9 du Borussia porte à quatre son total de buts en Ligue des champions cette saison. Le Guinéen est surtout entré avec 23 buts en 31 rencontres en C1 dans le top 5 des meilleurs buteurs africains de l'histoire de la compétition. Le buteur de 30 ans prend désormais en chasse Sadio Mané et Samuel Eto'o, respectivement à quatre et sept longueurs devant lui.

Des discussions pour prolonger son contrat

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Samedi 31 octobre, Serhou Guirassy a inscrit un but en seconde période en Bundesliga sur le terrain du leader, le Bayern Munich. Cette réalisation porte à huit le nombre de buts inscrits par l'attaquant guinéen, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison. Après avoir mené à deux reprises, le Bayern a concédé le match nul (2-2) en fin de partie contre Dortmund.

Serhou Guirassy, qui a été co-meilleur buteur en Ligue des champions lors de l'édition 2024-2025, avec l'attaquant brésilien du FC Barcelone Raphinha, en inscrivant 13 buts compte bien continuer sur sa lancée. « Il se crée beaucoup d'occasions mais il peut être encore plus efficace devant le but », dit son entraîneur Niko Kovac. Convaincus par les prestations de l'attaquant guinéen, les dirigeants allemands envisagent des discussions pour prolonger son contrat. L'international guinéen est sous contrat jusqu'en juin 2028. Le Borussia Dortmund, actuellement deuxième de Bundesliga, est 13e de la phase de ligue en Ligue des champions.