Ethiopie: Le pays réclame une représentation mondiale plus équitable alors qu'Al Jazeera célèbre ses 30 ans d'existence

Addis Ababa — L'Éthiopie a réaffirmé son ouverture envers Al Jazeera et d'autres organismes de presse internationaux, soulignant son engagement à favoriser un journalisme responsable fondé sur l'équité, l'impartialité et l'exactitude.

L'Autorité éthiopienne des médias a mis en avant les réformes médiatiques en cours dans le pays et le renforcement de la collaboration avec les organismes de presse internationaux, alors qu'Al Jazeera célébrait trois décennies de diffusion mondiale, attirant ainsi une attention renouvelée sur l'importance d'un journalisme crédible et de la représentation de l'Afrique dans les récits internationaux.

L'événement commémoratif, qui s'est tenu à Addis-Abeba le 1er novembre, a réuni des responsables gouvernementaux éthiopiens, des représentants de l'Union africaine, des diplomates, des journalistes et des dirigeants des médias afin de réfléchir à la contribution de la chaîne au journalisme international et au rôle des médias dans la formation de l'opinion publique sur les affaires mondiales.

S'exprimant lors de cet événement, la directrice générale de l'Autorité éthiopienne des médias, Haymanot Zeleke, a évoqué la révision des cadres juridiques restrictifs, en particulier les réglementations régissant l'octroi des licences aux médias.

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Ces mesures reflètent les efforts du gouvernement pour favoriser un paysage médiatique plus diversifié et plus solide, a-t-elle indiqué.

La directrice générale a précisé que ces réformes visaient à renforcer la contribution des médias au développement national, à la démocratisation et à l'engagement citoyen.

Mme Haymanot a souligné que la participation croissante des médias internationaux en Éthiopie constituait l'un des résultats notables de ces réformes.

Elle a expliqué que l'Autorité éthiopienne des médias aidait les médias internationaux à ouvrir des bureaux, à déployer des correspondants permanents ou temporaires et à se déplacer à travers le pays pour recueillir des informations et rendre compte de l'actualité.

Elle a ajouté que ces réformes visaient à créer un environnement dans lequel les médias nationaux et internationaux puissent opérer et contribuer à un débat public éclairé.

La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Selma Malika Haddadi, a saisi cette occasion pour souligner la responsabilité fondamentale du journalisme : informer avec sincérité, poser des questions avec courage et veiller à ce que les voix marginalisées et sous-représentées soient entendues.

Elle a insisté sur le fait que l'Afrique ne recherche pas un traitement préférentiel dans la couverture médiatique internationale, mais une information équitable, précise et contextualisée qui reflète les réalités, la diversité et les aspirations du continent.

« L'Afrique ne demande pas une couverture médiatique favorable. Nous demandons des reportages précis, impartiaux et contextualisés qui reflètent toute la complexité de notre continent et accordent aux voix africaines la place qui leur revient dans les débats sur l'avenir du continent », a-t-elle déclaré.

Mohammed Tewekel, directeur du bureau éthiopien d'Al Jazeera, a rappelé la mission fondatrice de la chaîne lors de son lancement, le 1er novembre 1996, précisant qu'elle avait été créée pour amplifier les voix de ceux qui sont souvent exclus du discours international dominant.

« Elle a vu le jour pour être la voix de ceux qui n'en ont pas, et pour se tenir aux côtés de chaque être humain dans le monde », a-t-il déclaré.

Il a souligné qu'Al Jazeera était passée d'une simple chaîne de télévision à un groupe audiovisuel plus vaste comprenant trois chaînes, ce qui reflète sa croissance et sa présence internationale grandissante.

Cet anniversaire a également mis en lumière l'importance stratégique du bureau d'Al Jazeera à Addis-Abeba, qui sert de plaque tournante continentale à la chaîne depuis 2017 et coordonne la couverture médiatique et les reportages à travers toute l'Afrique.

La rencontre a en outre souligné l'importance de raconter les histoires africaines à travers des perspectives africaines, grâce à une couverture médiatique équilibrée qui dépasse les récits dominés par les conflits et les crises humanitaires afin de mettre en lumière l'histoire, la diversité culturelle, la transformation économique et les aspirations du continent.

Depuis sa création, Al Jazeera est devenue un acteur majeur du paysage médiatique international, contribuant à l'évolution de l'audiovisuel mondial et élargissant la portée des points de vue issus de régions souvent sous-représentées dans les médias internationaux, a-t-on appris.